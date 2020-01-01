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Смену шин на тракторе-гиганте показали на видео

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Мировой рекордсмен среди тракторов получил новый комплект резины.
Смену шин на тракторе-гиганте показали на видео
Смену шин на тракторе-гиганте показали на видео
Скриншот

В США решили сменить покрышки на тракторе Big Bud  из книги рекордов Гиннеса. Последняя смена шин была 43 года назад. Замену резины на колесах, диаметров более двух метров, засняли на видео.

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Транспортное средство входит в книгу рекордов, как самый большой трактор в мире. Он хранится в музее в США. Специальный комплект шин гигантских размеров выпустила компания Goodyear.

Автомобиль был создан в единичном экземпляре. Его длина превышает 8 метров, а ширина 6 м. Вес у трактора тоже внушительный – 42 тонны. Такую махину обслуживает дизельный мотор, мощностью в 1100 лошадиных сил.

Чтобы взобраться на трактор и сменить шины, пришлось использовать погрузчик и дополнительное оборудование.

Ранее мы сообщали, что в Ровно была замечена любопытная повозка. 

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Теги: США, трактор, колеса, покрышки
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