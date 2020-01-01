Государство выделило средства для поддержки компании во время пандемии, а нечестный владелец спустил их на элитное авто.

В США аферист купил Lamborghini на средства из фонда Covid и попал в ДТП (иллюстративное фото) Wikipedia

Во Флориде в США бизнесмен получил государственную помощь в размере 4 млн долларов для поддержки компании во время пандемии. Недолго думая, мужчина заказал себе из этих средств Lamborghini Huracan за 318 тыс долларов и разбил ее. Об этом сообщает издание Miami Herald в Facebook.

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Нечестный бизнесмен подавал прошение о помощи в 13 млн долларов, но видимо, и 4 ему хватило. Помимо дорогого автомобиля он позволял себе покупки в бутиках и другие траты.

Афера раскрылась в момент, когда приехали полицейские на оформление ДТП. Машину конфисковали, ведь такая покупка незаконна.

Мошенник успел растратить 600 тыс долларов из полученной помощи. За желание жить красиво он получил штраф в размере 1 млн долларов, а также ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет.

Ранее мы сообщали, что во Вьетнаме тоже есть поклонники Lamborghini.