Для чего нужен избыток масла в двигателе авто: Мнение эксперта
Мнения о нужном количестве масла в двигателе разделились.
По мнению автомобилистов, переизбыток масла в двигателе можно считать переводом продукта. Однако, эксперты не согласны и вот почему.
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Помимо смазки деталей силового агрегата, часть масла циркулирует под давлением внутри устройства. Если масла недостаточно, то насос гоняет по кругу недостаточный объем сырья, что приводит к снижению очистки двигателя и быстрой выработке масла.
В итоге может получиться так, что экономя на расходниках, потребуется замена топливного насоса или даже ремонт двигателя.
Эксперты советуют – не стоит экономить на масле.
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