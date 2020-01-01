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Для чего нужен избыток масла в двигателе авто: Мнение эксперта

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Мнения о нужном количестве масла в двигателе разделились.
Для чего нужен избыток масла в двигателе авто: Мнение эксперта
Для чего нужен избыток масла в двигателе авто: Мнение эксперта
depositphotos

По мнению автомобилистов, переизбыток масла в двигателе можно считать переводом продукта. Однако, эксперты не согласны и вот почему.

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Помимо смазки деталей силового агрегата, часть масла циркулирует под давлением внутри устройства. Если масла недостаточно, то насос гоняет по кругу недостаточный объем сырья, что приводит к снижению очистки двигателя и быстрой выработке масла.

В итоге может получиться так, что экономя на расходниках, потребуется замена топливного насоса или даже ремонт двигателя.

Эксперты советуют – не стоит экономить на масле. 

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Теги: моторное масло, двигатель, автомобиль
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