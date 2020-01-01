В Киеве заметили Renault на электротяге за 9000 долларов: фото

Автомобиль пока официально недоступен на украинском рынке.

На днях, на улицах Киева был замечен новенький Renault City K-ZE. Несмотря на цену всего в 9 тысяч долларов, автомобиль пока официально доступен только в Китае.

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Несмотря на это, данный автомобиль кто-то уже успел привезти в Киев. Фото удалось сделать, когда автомобиль везли на эвакуаторе. При этом сама компания Renault не делала никаких заявлений о том, что они собираются импортировать этот автомобиль в Украину.

Как известно, Renault City K-ZE был построен на базе самого доступного автомобиля Renault – Kwid, стоимость которого находится в районе 4 тысяч долларов.

Renault Group

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На данный момент речь идет о запасе хода в 200 км, что делает этот автомобиль преимущественно городским электрокаром.

Кто привез этого необычного электро-малыша в Украину и с какой целью, до сих пор остается загадкой. Так, на сегодняшний день в Украине не продается ни один электрокар Renault если брать официальных дилеров. В то же время еще два года назад в Украине можно было купить Renault Zoe.

Под ключ из Китая такой автомобиль могут пригнать за 13 000 долларов.

Ранее мы писали о том, что Renault представила новый Megane 2021.