Переключиться на мобильную версию

В Киеве заметили Renault на электротяге за 9000 долларов: фото

Комментариев: 0
Автомобиль пока официально недоступен на украинском рынке.
Автомобиль удалось сфотографировать корреспонденту издания "ЗаРулем" на Позняках
Автомобиль удалось сфотографировать корреспонденту издания "ЗаРулем" на Позняках
ЗаРулем

На днях, на улицах Киева был замечен новенький Renault City K-ZE. Несмотря на цену всего в 9 тысяч долларов, автомобиль пока официально доступен только в Китае.

Читай также: Renault представил новый Megane 2021: теперь только на электротяге

Несмотря на это, данный автомобиль кто-то уже успел привезти в Киев. Фото удалось сделать, когда автомобиль везли на эвакуаторе. При этом сама компания Renault не делала никаких заявлений о том, что они собираются импортировать этот автомобиль в Украину.

Как известно, Renault City K-ZE был построен на базе самого доступного автомобиля Renault – Kwid, стоимость которого находится в районе 4 тысяч долларов.

Renault Group

Читай также: Renault Logan перевели на водород: подробности необычного проекта

На данный момент речь идет о запасе хода в 200 км, что делает этот автомобиль преимущественно городским электрокаром.

Кто привез этого необычного электро-малыша в Украину и с какой целью, до сих пор остается загадкой. Так, на сегодняшний день в Украине не продается ни один электрокар Renault если брать официальных дилеров. В то же время еще два года назад в Украине можно было купить Renault Zoe.

Под ключ из Китая такой автомобиль могут пригнать за 13 000 долларов.

Ранее мы писали о том, что Renault представила новый Megane 2021.

Поделись:
Теги: Киев, электромобиль, Китай, Renault, Dacia
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь