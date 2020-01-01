Самые дешевые авто в Украине: фото и цены

Эти автомобили можно купить, даже имея достаточно скромный бюджет.

В последнее время, эксперты почти единогласно говорят о растущем спросе на автомобили. Так, немалый вклад в подобное положение вещей сделала пандемия.

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Люди пытаются максимально дистанцироваться от общества. Согласно недавним исследованиям компании Volvo люди все больше акцентируют внимание на своей безопасности, и машина играет в ней одну из ключевых ролей.

Покупка автомобиля, достаточно серьезно мероприятие, которое требует серьезной подготовки. Прежде всего стоит определиться, собираетесь ли вы брать новый автомобиль или вас устроит б/у автомобиль. Во втором случае есть возможность серьезно сэкономить, но при этом владельца ждут серьезные хлопоты. Именно поэтому многие выбирают новые авто.

В то же время, не все украинцы располагают достаточной сумой для покупки нового авто в Украине. В таком случае стоит рассмотреть новые бюджетные авто 2021 года в Украине.

Самые дешевые новые авто в Украине 2021

Как ни странно, но новый автомобиль вполне может быть дешевым. При этом нужно понимать, что самая дешевая машина в Украине, хоть и новая, будет далеко не самого лучшего качества.

Lada Granta

Lada

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Список самых дешевых авто в Украине открывает седан от Lada. Несмотря на то, что автопроизводитель является частью Renault Group, качество Lada все еще прилично отстает даже от простенького Logan. В то же время и цена очень приятная. Самую базовую версию можно взять за 7 137 долларов (и это авто 2020 года выпуска!). За топовую версию придется отдать около 9 000 долларов. Вне зависимости от комплектации, автомобили идут с двигателем 1,6 литра на 8 клапанов и 5 ступенчатой “механикой“. Из опций в более дорогих версиях будет кондиционер и бортовой компьютер, в остальном – все по-спартански.

Ravon R4

Эти автомобили, являются ничем иным, как просто более удешевленной копией Chevrolet. Тут уже есть базовый уровень комфорта даже в минимальной комплектации по сравнению с Lada. Речь идет о таких удобствах, как магнитола с AUX и Bluetooth, передние ДХО и противотуманкии, 30% тонировка и регулировка руля по высоте. Двигатель: 1,5-литровый на 106 сил. Коробка доступна на выбор: 5-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат. Цены в зависимости от комплектации стартуют от 9 600 долларов и доходят до 11 900 долларов.

Ravon R2

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Собрат авто на втором месте, который также является удешевленной копией Chevolet. Отметим, что мы уже ни раз рассказывали об этом авто. Так, по сегодняшний день Ravon R2 остается самым дешевым авто с АКПП в Украине. Помимо автоматической коробки передач, этот автомобиль также может порадовать вас передними электростеклоподъемниками и аудиосистемой с Bluetooth и AUX уже в базовой комплектации. Цены на автомобиль стартуют от 9 600 долларов, а за топовую комплектацию придётся отдать 11 200 долларов.

Renault Sandero

Renault Group

На четвертом месте в нашем рейтинге находится автомобиль более именитого бренда – Renault. Sandero является одним из самых дешевых хэтчбеков, которые предлагают покупателю относительно неплохое качество. В то же время, очень серьезным бонусом для многих станет тот факт, что на авто могут поставить ГБО прямо в салоне. Самая дешевая версия с литровым двигателем на 73 л.с. и МКПП обойдется в 10 700 долларов. Цены на версию с ГБО (с таким же мотором и КПП) стартуют от 11 600 долларов.

Lada Vesta

Lada

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Более комфортная версия Lada Granta, которая к тому же имеет более мощный 16-клапанный мотор 1,6-литра на 106 лошадок. Доступна к покупке исключительно с МКПП. Ценник варьируется от 9700 до 10800 тысяч долларов.

FAW B30

FAW

Один из самых доступных китайских седанов, который позволить ощутить новый уровень комфорта за сравнительно небольшие деньги. Из особых фишек авто стоит выделить 6-ступенчатый «автомат», круиз-контроль, современную мультимедиа с возможностью подключения телефона и стильный двухцветный салон. Внешне автомобиль также смотрится достаточно стильно. Цены стартуют от 10 500 долларов и доходят до 11 250.

Renault Logan

Renault Group

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Автомобиль, который уже стал настоящей легендой в Украине. Вскоре в автосалонах должны появится Logan 2021, которые получили множество доработок. Пока же можно приобрести эти авто по цене от 11 140 долларов. Речь идет о базовой версии с бензиновым мотором на 1,0-литра и пятиступенчатой МКПП. Аналогичный автомобиль только с ГБО будет уже стоить от 12 000 долларов. В базе у авто, как и у FAW будет кондиционер, а также рулевая колонка с регулировкой по высоте.

Cherry Tiggo 2

Cherry

Последние места в нашем рейтинге достались не совсем обычным автомобилям. Так, речь пойдет о самых дешевых кроссоверах на украинском рынке. Статус самого дешевого кроссовера в Украине 2021 получает Cherry Tiggo 2. Цены стартуют от 10 900 долларов и доходят до 14 000 долларов в зависимости от комплектации. В базе у автомобиля уже есть кондиционер, 4 ЭСП и регулировка рулевой колонки по высоте.

Jac S2

JAC

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Далеко не самый дешевый новый автомобиль в Украине, но в то же время второй по дешевизне кроссовер на украинском рынке. Цены стартуют от 11 600 долларов. В базовой комплектации «китаец» уже оснащен кондиционером, парктроником, мультирулем, бортовым компьютером и светодиодными ДХО.

Citroen C-Elyse и Peugeot 301

Коллаж

Завершает наш ТОП-10 самых дешевы авто в Украине два французских, очень технически схожих, седана. Ценники на оба седана стартуют от 13 000 долларов. В базовой комплектации автомобили предлагают своему владельцу следующие опции: кондиционер, 4 ЭСП, подогрев передних сидений, регулировка рулевой колонки по высоте.

Ранее мы писали о лучших автомобилях для города в Украине.