Покупка авто из Грузии: все, что нужно знать

Автомобили из Грузии становятся все популярнее в Украине.

При покупке авто из Грузии, нужно быть очень внимательным Скриншот/YouTube

Мы уже не раз говорили об автомобилях из США. Так, чаще всего украинцы обращают внимание на эти авто тогда, когда хотят купить хороший автомобиль дешевле его рыночной стоимости.

Читай также: Пригон авто из США без посредников возможен: три простых шага

В то же время, многие украинцы говорят о пригоне авто из Грузии (при этом речь идет о тех же автомобилях из США). Отсюда возникает вопрос, зачем же гнать авто из США сначала в Грузию и только потом в Украину?

Все дело в растаможке. Так, в Украине действуют льготные ставки на пригон авто из некоторых стран. При обычном акцизе 10% на авто из-за рубежа (в том числе из США), акциз для авто завезенных из Грузии и из Канады составляет 0%, а для авто завезенных из Европы – 5%. Также в Грузии достаточно выгодно растомаживать автомобили из США, из-за чего некоторые предпочитают покупать авто из США через Грузию.

Выбрать и купить машину в Грузии под заказ или же доставить авто из Грузии в Украину можно, и в этом нет ничего сложного, только стоит учитывать некоторые особенности.

Особенности покупки авто в Грузии

Скриншот/YouTube

Читай также: Реальная стоимость пригона и растаможки авто из США: калькулятор

Автомобили из Грузии в Украину в 2021 году доставляют как специальные компании, так есть и возможность самостоятельного пригона. При грамотном подходе, на авто из Грузии действительно можно неплохо сэкономить. Помимо приятных тарифов на растаможку и неплохих исходных цен, покупка авто из Грузии также хороша тем, что вы можете сами поехать и посмотреть желанный автомобиль перед покупкой.

Конечно же, в желании сэкономить на авто из Грузии, многие не замечают и серьезных минусов в этой схеме. Так, среди людей, которые находятся в автомобильном мире ходит слух, что в Грузии, в основном, можно найти только битые и утопленные автомобили, которые собирают из нескольких штук. Подобные случаи не редкость, поэтому поиск реально живого автомобиля в Грузии может отобрать у вас много времени и сил.

В то же время, чтобы пригнать авто из Грузии по выгодной цене, необходимо, чтобы автомобиль соответствовал следующим требованиям:

Авто не должно быть старше 10 лет;

Авто не должно быть изготовлено или ввезено с территории Российской Федерации;

Авто должно соответствовать экологическому стандарту евро5 или выше.

Как пригнать авто из Грузии в Украину

Скриншот/YouTube

Читай также: Америкобляхи“: Как купить авто из США в Украине

В отличие от покупки авто из США, процесс покупки авто в Грузии немного проще:

выбрать автомобиль (а лучше несколько вариантов для уверенности); заручиться поддержкой брокера; подсчитать требуемые затраты; выбрать место для ночлега; приобрести билеты на паром или самолет; купить авто; наладить связь с брокером и в дальнейшем следовать инструкциям; перегнать автомобиль (сделать это можно как с помощью парома, так и своим ходом); получить инструкции по движению по украинской территории; наслаждаться покупкой.

Если говорить о документах, которые нужны для растаможки авто из Грузии, то тут список будет иметь достаточно стандартный вид:

копия платежки,

экспертная оценка.

сертификат экологического соответствия стандартам

справка с СТО, подтверждающая техническое состояние автомобиля.

Ранее мы писали о том, сколько реально стоит растаможка авто из США.