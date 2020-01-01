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Названы развязки и дороги, которые построят в Киеве к 2021 году

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Наиболее загруженные перекрестки, планируют сделать многоуровневыми.
Съезд и заезд на Подольско-Воскресенский мост
Съезд и заезд на Подольско-Воскресенский мост
Экономическая правда

Как известно, каждый город развивается не просто так, а в соответствии с Генеральным планом. То же самое касается и Киева.

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Генплан интересен в первую очередь тем, что позволяет узнать о будущих инфраструктурных проектах города, которые рассчитаны как на ближайшие 7 лет, так и на ближайшие 20 лет. Сейчас Киев задыхается от пробок, но уже в ближайшее время эту проблему обещают решить, хотя бы частично.

Печерский район

Скриншот/Facebook

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Тут новых инфраструктурных проектов не предвидится, но в то же время запланирована масштабная реконструкция:

  • Железнодорожного шоссе,
  • Днепровского спуска,
  • развязки на пересечении улицы Бойчука с Железнодорожным шоссе
  • расширение улицы Иоанна Павла II
  • моста Патона.

В более отдаленной перспективе идет речь о строительстве новой развязки на бульваре Дружбы Народов, где он пересекается с улицами Старонаводницкой и Лаврской.

Соломенский район

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В Генплане по Соломенскому району предусмотрены значительные изменения:

  • строительство путепровода через железную дорогу — продолжение улицы Суздальской до Воздухофлотского проспекта.
  • продление бульвара Вацлава Гавела до улицы Щербаковского со строительством нового путепровода через ж/д полотно.
  • реконструкция с продлением Отрадного проспекта до Кольцевой дороги (через ул. Симиренко и Трублаини).
  • строительство многоуровневых перехватывающих паркингов возле станций метро “Вокзальная“ и “Шулявка“

Голосеевский район

Скриншот/Facebook

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В этом районе также есть немало проблемных дорог, на которых киевляне часами стоят в пробках. Среди ближайших изменений стоит отметить:

  • Реконструкция Голосеевского проспекта, проспекта Науки, и улицы Заболотного.
  • расширение и продление Железнодорожного шоссе до ул. Федорова

Когда речь идет о двадцатилетней перспективе, то градостроители намеренны:

  1. Создать дублера Голосеевского проспекта
  2. Построить дублера Кольцевой дороги (от автодороги Киев-Чоп до автодороги Киев-Одесса)
  3. Продлить проспект Заболотного до нового мостового перехода (он должен появиться южнее Южного моста, за Осокорками).

Многоуровневые развязки должны появиться:

  • на пересечениях Железнодорожного шоссе с улицами Толстого и Федорова,
  • на пересечении Кольцевой и Луценко,
  • на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе.
  • на выездах с улиц Касияна, Васильковская, Бурмистренко и Голосеевской площади на Голосеевский проспект.

Многоуровневые перехватывающие паркинги планируют построить возле метро:

  1. “Ипподром“,
  2. “Демеевская“,
  3. “Лыбедская“
  4. “Васильковская“,
  5. “Теремки“.

Подольский район

Скриншот/Facebook

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Тут планы городской власти одни из самых грандиозных, за счет завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Кроме него планируют:

  • расширить улицы Глыбочицкую, Стеценка и Кирилловскую.
  • построить правобережный подход к Подольскому мостовому переходу от улицы Сечевых Стрельцов до Межигорской,
  • построить многоуровневую развязку на Межигорской в районе ее пересечения с улицами Набережно-Луговая и Заводская.
  • реконструкция с расширением Подольского спуска.

Оболонский район

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Тут планы также достаточно существенные:

  1. большую Кольцевую дорогу продлят до Оболонского проспекта
  2. построить многоуровневую транспортную развязку на улице Богатырской — в районе ее пересечения с Полярной, Луговой и Большой Кольцевой.
  3. новые развязки на пересечении Большой Кольцевой с улицей Семьи Кульженко и Минским проспектом.
  4. реконструкция проспекта Бандеры в районе платформы “Зенит“ и его пересечения с Оболонским проспектом
  5. строительство нового северного мостового перехода, который обеспечит выезд с Левого берега на Большую Кольцевую дорогу,
  6. продление Оболонского проспекта до Новоконстантиновской
  7. строительство новой магистрали, которая будет проходить от Богатырской улицы до проспекта Победы и дальше, до Большой Кольцевой.

Шевченковский район

depositphotos

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Тут изменений будет относительно немного:

  1. строительство новых развязок на улице Черновола в местах пересечения с улицами Сечевых Стрельцов и Маршала Рыбалко, а также с проспектом Победы.
  2. расширение улиц Ильенка, Глыбочицкой, Щербаковского и Стеценка.

Святошинский район

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В одном из самых больших районов Киева есть сразу несколько проблемных мест, которые требуют вмешательства. Среди планов градостроителей есть следующие пункты:

  • реконструкция с расширением улицы Стеценка (в районе между проспектом Палладина и улицей Туполева),
  • реконструкция с продлением улицы Чернобыльской (до улицы Академика Булаховского),
  • реконструкция с расширением улиц Святошинская и Жмеринская.
  • строительство развязки на пересечении проспекта Палладина с бульваром Вернадского и улицы Академика Ефремова,
  • строительства съезда вправо со Святошинской улицы на проспект Победы.
  • строительство дублирующей магистрали Большой Кольцевой за счет продления улицы Луценко до Житомирской трассы.
  • строительство многоуровневых развязок на пересечении проспекта Палладина и улицы Стеценка, Брест-Литовского шоссе и улицы Связистов, проспекта Леся Курбаса и улицы Семьи Сосниных.
  • строительство огромного, на 440 мест, перехватывающего паркинга в районе станции метро “Академгородок“.

Деснянский район

depositphotos

Как и в Святошинский район, Деснянский уже в ближайшие годы может сильно преобразиться за счет инфраструктурных проектов, среди которых:

  • реконструкция на улицах Гната Хоткевича (от проспекта Гагарина до улицы Братиславская),
  • реконструкция с продлением и на улице Электротехническая, которая выйдет за черту города и вольется в трассу М01 (Киев-Чернигов).
  • постройка многоуровневых транспортных развязок на пересечении улица Бальзака и проспекта Шухевича, улицы Хоткевича и проспекта Гагарина, а также возле станции метро “Черниговская“.
  • постройка многоуровневых транспортных развязок на Керченской площади и проспекте Шухевича/улице Братиславской и Драйзера.

Дарницкий район

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Тут планируют воплотить в жизнь следующие инфраструктурные проекты:

  1. расширение улицы Бориспольская
  2. полная реконструкция проспекта Григоренко.
  3. продление улицы Тростянецкой до улицы Старобориспольской,
  4. реконструкция с продлением улицы Коллекторной,
  5. создание связи между улицами Пражская и Ялтинская.
  6. Постройка многоуровневых развязок на Харьковской площади и на пересечении Бориспольской улицы с Харьковской трассой.

Днепровский район

В свою очередь планы власти в Днепровском районе достаточно скромны:

  • многоуровневая развязка на Дарницкой площади,
  • продление улицы Стальского до улицы Волкова и далее до Броварского проспекта.
  • соединение улиц Пражская и Ялтинская

Ранее мы писали о том, что в Киеве появится сразу несколько многоуровневых развязок.

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Теги: Генплан, застройка, Киев, столица, Дороги
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