Названы развязки и дороги, которые построят в Киеве к 2021 году

Наиболее загруженные перекрестки, планируют сделать многоуровневыми.

Как известно, каждый город развивается не просто так, а в соответствии с Генеральным планом. То же самое касается и Киева.

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Генплан интересен в первую очередь тем, что позволяет узнать о будущих инфраструктурных проектах города, которые рассчитаны как на ближайшие 7 лет, так и на ближайшие 20 лет. Сейчас Киев задыхается от пробок, но уже в ближайшее время эту проблему обещают решить, хотя бы частично.

Печерский район

Скриншот/Facebook

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Тут новых инфраструктурных проектов не предвидится, но в то же время запланирована масштабная реконструкция:

Железнодорожного шоссе,

Днепровского спуска,

развязки на пересечении улицы Бойчука с Железнодорожным шоссе

расширение улицы Иоанна Павла II

моста Патона.

В более отдаленной перспективе идет речь о строительстве новой развязки на бульваре Дружбы Народов, где он пересекается с улицами Старонаводницкой и Лаврской.

Соломенский район

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В Генплане по Соломенскому району предусмотрены значительные изменения:

строительство путепровода через железную дорогу — продолжение улицы Суздальской до Воздухофлотского проспекта.

продление бульвара Вацлава Гавела до улицы Щербаковского со строительством нового путепровода через ж/д полотно.

реконструкция с продлением Отрадного проспекта до Кольцевой дороги (через ул. Симиренко и Трублаини).

строительство многоуровневых перехватывающих паркингов возле станций метро “Вокзальная“ и “Шулявка“

Голосеевский район

Скриншот/Facebook

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В этом районе также есть немало проблемных дорог, на которых киевляне часами стоят в пробках. Среди ближайших изменений стоит отметить:

Реконструкция Голосеевского проспекта, проспекта Науки, и улицы Заболотного.

расширение и продление Железнодорожного шоссе до ул. Федорова

Когда речь идет о двадцатилетней перспективе, то градостроители намеренны:

Создать дублера Голосеевского проспекта Построить дублера Кольцевой дороги (от автодороги Киев-Чоп до автодороги Киев-Одесса) Продлить проспект Заболотного до нового мостового перехода (он должен появиться южнее Южного моста, за Осокорками).

Многоуровневые развязки должны появиться:

на пересечениях Железнодорожного шоссе с улицами Толстого и Федорова,

на пересечении Кольцевой и Луценко,

на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе.

на выездах с улиц Касияна, Васильковская, Бурмистренко и Голосеевской площади на Голосеевский проспект.

Многоуровневые перехватывающие паркинги планируют построить возле метро:

“Ипподром“, “Демеевская“, “Лыбедская“ “Васильковская“, “Теремки“.

Подольский район

Скриншот/Facebook

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Тут планы городской власти одни из самых грандиозных, за счет завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Кроме него планируют:

расширить улицы Глыбочицкую, Стеценка и Кирилловскую.

построить правобережный подход к Подольскому мостовому переходу от улицы Сечевых Стрельцов до Межигорской,

построить многоуровневую развязку на Межигорской в районе ее пересечения с улицами Набережно-Луговая и Заводская.

реконструкция с расширением Подольского спуска.

Оболонский район

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Тут планы также достаточно существенные:

большую Кольцевую дорогу продлят до Оболонского проспекта построить многоуровневую транспортную развязку на улице Богатырской — в районе ее пересечения с Полярной, Луговой и Большой Кольцевой. новые развязки на пересечении Большой Кольцевой с улицей Семьи Кульженко и Минским проспектом. реконструкция проспекта Бандеры в районе платформы “Зенит“ и его пересечения с Оболонским проспектом строительство нового северного мостового перехода, который обеспечит выезд с Левого берега на Большую Кольцевую дорогу, продление Оболонского проспекта до Новоконстантиновской строительство новой магистрали, которая будет проходить от Богатырской улицы до проспекта Победы и дальше, до Большой Кольцевой.

Шевченковский район

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Тут изменений будет относительно немного:

строительство новых развязок на улице Черновола в местах пересечения с улицами Сечевых Стрельцов и Маршала Рыбалко, а также с проспектом Победы. расширение улиц Ильенка, Глыбочицкой, Щербаковского и Стеценка.

Святошинский район

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В одном из самых больших районов Киева есть сразу несколько проблемных мест, которые требуют вмешательства. Среди планов градостроителей есть следующие пункты:

реконструкция с расширением улицы Стеценка (в районе между проспектом Палладина и улицей Туполева),

реконструкция с продлением улицы Чернобыльской (до улицы Академика Булаховского),

реконструкция с расширением улиц Святошинская и Жмеринская.

строительство развязки на пересечении проспекта Палладина с бульваром Вернадского и улицы Академика Ефремова,

строительства съезда вправо со Святошинской улицы на проспект Победы.

строительство дублирующей магистрали Большой Кольцевой за счет продления улицы Луценко до Житомирской трассы.

строительство многоуровневых развязок на пересечении проспекта Палладина и улицы Стеценка, Брест-Литовского шоссе и улицы Связистов, проспекта Леся Курбаса и улицы Семьи Сосниных.

строительство огромного, на 440 мест, перехватывающего паркинга в районе станции метро “Академгородок“.

Деснянский район

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Как и в Святошинский район, Деснянский уже в ближайшие годы может сильно преобразиться за счет инфраструктурных проектов, среди которых:

реконструкция на улицах Гната Хоткевича (от проспекта Гагарина до улицы Братиславская),

реконструкция с продлением и на улице Электротехническая, которая выйдет за черту города и вольется в трассу М01 (Киев-Чернигов).

постройка многоуровневых транспортных развязок на пересечении улица Бальзака и проспекта Шухевича, улицы Хоткевича и проспекта Гагарина, а также возле станции метро “Черниговская“.

постройка многоуровневых транспортных развязок на Керченской площади и проспекте Шухевича/улице Братиславской и Драйзера.

Дарницкий район

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Тут планируют воплотить в жизнь следующие инфраструктурные проекты:

расширение улицы Бориспольская полная реконструкция проспекта Григоренко. продление улицы Тростянецкой до улицы Старобориспольской, реконструкция с продлением улицы Коллекторной, создание связи между улицами Пражская и Ялтинская. Постройка многоуровневых развязок на Харьковской площади и на пересечении Бориспольской улицы с Харьковской трассой.

Днепровский район

В свою очередь планы власти в Днепровском районе достаточно скромны:

многоуровневая развязка на Дарницкой площади,

продление улицы Стальского до улицы Волкова и далее до Броварского проспекта.

соединение улиц Пражская и Ялтинская

Ранее мы писали о том, что в Киеве появится сразу несколько многоуровневых развязок.