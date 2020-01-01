Названы развязки и дороги, которые построят в Киеве к 2021 году
Как известно, каждый город развивается не просто так, а в соответствии с Генеральным планом. То же самое касается и Киева.
Читай также: В Киеве построят многоуровневые развязки: что известно
Генплан интересен в первую очередь тем, что позволяет узнать о будущих инфраструктурных проектах города, которые рассчитаны как на ближайшие 7 лет, так и на ближайшие 20 лет. Сейчас Киев задыхается от пробок, но уже в ближайшее время эту проблему обещают решить, хотя бы частично.
Печерский район
Читай также: В Украине ввели новые дорожные стандарты: что изменится для водителей
Тут новых инфраструктурных проектов не предвидится, но в то же время запланирована масштабная реконструкция:
- Железнодорожного шоссе,
- Днепровского спуска,
- развязки на пересечении улицы Бойчука с Железнодорожным шоссе
- расширение улицы Иоанна Павла II
- моста Патона.
В более отдаленной перспективе идет речь о строительстве новой развязки на бульваре Дружбы Народов, где он пересекается с улицами Старонаводницкой и Лаврской.
Соломенский район
Читай также: В Украавтодоре завершили обходной участок пути: Разгрузили Полтаву
В Генплане по Соломенскому району предусмотрены значительные изменения:
- строительство путепровода через железную дорогу — продолжение улицы Суздальской до Воздухофлотского проспекта.
- продление бульвара Вацлава Гавела до улицы Щербаковского со строительством нового путепровода через ж/д полотно.
- реконструкция с продлением Отрадного проспекта до Кольцевой дороги (через ул. Симиренко и Трублаини).
- строительство многоуровневых перехватывающих паркингов возле станций метро “Вокзальная“ и “Шулявка“
Голосеевский район
Читай также: В “Киевавтодоре“ отчитались по тратам на содержание дорог зимой
В этом районе также есть немало проблемных дорог, на которых киевляне часами стоят в пробках. Среди ближайших изменений стоит отметить:
- Реконструкция Голосеевского проспекта, проспекта Науки, и улицы Заболотного.
- расширение и продление Железнодорожного шоссе до ул. Федорова
Когда речь идет о двадцатилетней перспективе, то градостроители намеренны:
- Создать дублера Голосеевского проспекта
- Построить дублера Кольцевой дороги (от автодороги Киев-Чоп до автодороги Киев-Одесса)
- Продлить проспект Заболотного до нового мостового перехода (он должен появиться южнее Южного моста, за Осокорками).
Многоуровневые развязки должны появиться:
- на пересечениях Железнодорожного шоссе с улицами Толстого и Федорова,
- на пересечении Кольцевой и Луценко,
- на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе.
- на выездах с улиц Касияна, Васильковская, Бурмистренко и Голосеевской площади на Голосеевский проспект.
Многоуровневые перехватывающие паркинги планируют построить возле метро:
- “Ипподром“,
- “Демеевская“,
- “Лыбедская“
- “Васильковская“,
- “Теремки“.
Подольский район
Читай также: С 1 марта в Украине обещают беспрецедентное дорожное строительство
Тут планы городской власти одни из самых грандиозных, за счет завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Кроме него планируют:
- расширить улицы Глыбочицкую, Стеценка и Кирилловскую.
- построить правобережный подход к Подольскому мостовому переходу от улицы Сечевых Стрельцов до Межигорской,
- построить многоуровневую развязку на Межигорской в районе ее пересечения с улицами Набережно-Луговая и Заводская.
- реконструкция с расширением Подольского спуска.
Оболонский район
Читай также: Под Киевом построят три новенькие развязки - где именно
Тут планы также достаточно существенные:
- большую Кольцевую дорогу продлят до Оболонского проспекта
- построить многоуровневую транспортную развязку на улице Богатырской — в районе ее пересечения с Полярной, Луговой и Большой Кольцевой.
- новые развязки на пересечении Большой Кольцевой с улицей Семьи Кульженко и Минским проспектом.
- реконструкция проспекта Бандеры в районе платформы “Зенит“ и его пересечения с Оболонским проспектом
- строительство нового северного мостового перехода, который обеспечит выезд с Левого берега на Большую Кольцевую дорогу,
- продление Оболонского проспекта до Новоконстантиновской
- строительство новой магистрали, которая будет проходить от Богатырской улицы до проспекта Победы и дальше, до Большой Кольцевой.
Шевченковский район
Читай также: Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут “приоткрыть“ уже в 2020 году
Тут изменений будет относительно немного:
- строительство новых развязок на улице Черновола в местах пересечения с улицами Сечевых Стрельцов и Маршала Рыбалко, а также с проспектом Победы.
- расширение улиц Ильенка, Глыбочицкой, Щербаковского и Стеценка.
Святошинский район
Читай также: Ремонт стратегически важной дороги Запорожье-Мариуполь показали с воздуха
В одном из самых больших районов Киева есть сразу несколько проблемных мест, которые требуют вмешательства. Среди планов градостроителей есть следующие пункты:
- реконструкция с расширением улицы Стеценка (в районе между проспектом Палладина и улицей Туполева),
- реконструкция с продлением улицы Чернобыльской (до улицы Академика Булаховского),
- реконструкция с расширением улиц Святошинская и Жмеринская.
- строительство развязки на пересечении проспекта Палладина с бульваром Вернадского и улицы Академика Ефремова,
- строительства съезда вправо со Святошинской улицы на проспект Победы.
- строительство дублирующей магистрали Большой Кольцевой за счет продления улицы Луценко до Житомирской трассы.
- строительство многоуровневых развязок на пересечении проспекта Палладина и улицы Стеценка, Брест-Литовского шоссе и улицы Связистов, проспекта Леся Курбаса и улицы Семьи Сосниных.
- строительство огромного, на 440 мест, перехватывающего паркинга в районе станции метро “Академгородок“.
Деснянский район
Как и в Святошинский район, Деснянский уже в ближайшие годы может сильно преобразиться за счет инфраструктурных проектов, среди которых:
- реконструкция на улицах Гната Хоткевича (от проспекта Гагарина до улицы Братиславская),
- реконструкция с продлением и на улице Электротехническая, которая выйдет за черту города и вольется в трассу М01 (Киев-Чернигов).
- постройка многоуровневых транспортных развязок на пересечении улица Бальзака и проспекта Шухевича, улицы Хоткевича и проспекта Гагарина, а также возле станции метро “Черниговская“.
- постройка многоуровневых транспортных развязок на Керченской площади и проспекте Шухевича/улице Братиславской и Драйзера.
Дарницкий район
Читай также: Новую транспортную развязку возле Львова показали с воздуха
Тут планируют воплотить в жизнь следующие инфраструктурные проекты:
- расширение улицы Бориспольская
- полная реконструкция проспекта Григоренко.
- продление улицы Тростянецкой до улицы Старобориспольской,
- реконструкция с продлением улицы Коллекторной,
- создание связи между улицами Пражская и Ялтинская.
- Постройка многоуровневых развязок на Харьковской площади и на пересечении Бориспольской улицы с Харьковской трассой.
Днепровский район
В свою очередь планы власти в Днепровском районе достаточно скромны:
- многоуровневая развязка на Дарницкой площади,
- продление улицы Стальского до улицы Волкова и далее до Броварского проспекта.
- соединение улиц Пражская и Ялтинская
Ранее мы писали о том, что в Киеве появится сразу несколько многоуровневых развязок.
Полная версия правил