Как изменится работа транспорта в Киеве на время локдауна: ответ КГГА

Пока изменения в работу транспорта не вносились, но все может измениться.

По всей территории Украины, начиная с 8 января, был введен локдаун. Естественно, что изменения коснулись и столицы.

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Недавно в КГГА заявили, что карантин может привести к изменениям в работе муниципального транспорта в городе. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе КГГА.

В первую очередь речь идет об изменении интервала движения наземного транспорта. Помимо этого, городские власти заговорили об ограничениях для пассажиров метро на вход, чтобы избежать скопления людей на станциях и в вагонах.

“О соответствующих изменения пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена“, – говорится в сообщении.

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Также в КГГА отметили, что согласно правилам карантина, городской транспорт может перевозить людей только в том количестве, сколько внутри есть мест для сидения. При этом представители городской власти призвали жителей столицы не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

Ранее мы писали о том, что жители Николаева оплатили штраф вместо водителя маршрутки.