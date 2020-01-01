Как изменится работа транспорта в Киеве на время локдауна: ответ КГГА
По всей территории Украины, начиная с 8 января, был введен локдаун. Естественно, что изменения коснулись и столицы.
Читай также: Карантин 2021 в Украине: что будет с транспортом
Недавно в КГГА заявили, что карантин может привести к изменениям в работе муниципального транспорта в городе. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе КГГА.
В первую очередь речь идет об изменении интервала движения наземного транспорта. Помимо этого, городские власти заговорили об ограничениях для пассажиров метро на вход, чтобы избежать скопления людей на станциях и в вагонах.
“О соответствующих изменения пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена“, – говорится в сообщении.
Читай также: Жители Николаева оплатили штраф вместо водителя маршрутки: подробности
Также в КГГА отметили, что согласно правилам карантина, городской транспорт может перевозить людей только в том количестве, сколько внутри есть мест для сидения. При этом представители городской власти призвали жителей столицы не пользоваться общественным транспортом без необходимости.
Ранее мы писали о том, что жители Николаева оплатили штраф вместо водителя маршрутки.
Полная версия правил