Может ли пожарная машина проехать через киевские дворы: эксперимент

В некоторых ЖК с парковкой ситуация просто катастрофическая.

О проблемах с парковкой в столице мы говорили уже не раз. При этом в отдельных районах Киева - настоящий парковочный ад.

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Так, после новостей о том, что пожарный автомобиль не может проехать по дворам новостроек из-за неправильно припаркованных авто, активисты решили проверить насколько все плохо. Община одного из ЖК на левом берегу Киева попросила пожарных провести учения и проверить, сможет ли их автомобиль добраться до места возгорания через плотно запаркованный двор.

Результат предсказуем: из-за припаркованных машин пожарный автомобиль застрял уже на первом повороте. В то же время, очень удивляет реакция некоторых людей на такие профилактические меры.

К активистам местной общины присоединились активисты из проекта “Останови Лося”, и показали какой мрак творится на парковках. Местные жильцы возмущаются, что уже не первый год борются с этой проблемой, но ситуация все равно остается критической.

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Многие автовладельцы оставляют телефон на случай, если их авто кому-то мешает, но как можно догадаться, в случае с проездом пожарного авто – это не выход, ведь тут счет идет на секунды.

При этом ряд водителей упорно пытается обвинить в своих проблемах кого угодно (активистов, застройщиков, других водителей и т.д.), лишь бы не признавать собственную вину.

Также мы сообщали о том, что в судах массово отменяют штрафы за неправильную парковку.