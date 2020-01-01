Коммунальщики обратились к водителям с предупреждением: подробности
Недавно мы писали о том, что ухудшение погоды в Украине привело к нескольким серьезным ДТП. Такая же ситуация сложилась и в Киеве, и чтобы не допустить массовых аварий, в Киевавтодоре вывели на улицы сотни единиц спецтехники.
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По словам коммунальщиков осадки в столице будут на протяжении всего дня. Чтобы избежать транспортного коллапса и заторов на дорогах, коммунальщики заранее начали готовиться к непогоде. Так, основные тротуары и дороги столицы постоянно обрабатывают при помощи специальных растворов.
Сейчас на дорогах работает около 150 единиц техники и около 400 человек. При этом если ситуация будет ухудшаться, то к очистке улиц могут привлечь еще 541 единицу специальной техники.
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В первую очередь, коммунальщики обрабатывают мосты, спуски и подъемы, покрытия из брусчатки, а также путепроводы. Помимо соли и песка, для обработки дорог также используются специальные жидкие хлориды. На данный момент осадки ожидаются 14 и 15 января.
Помимо очистки улиц, Киевавтодор призывает водителей быть аккуратными на дороге во избежание аварийных ситуаций:
- Нужно придерживаться скоростного режима
- Нужно отказаться от резких маневров
- При приближении к школам, садикам и пешеходным переходам советуют снижать скорость.
- Включите ДХО или ближний свет, чтобы вас могли лучше видеть во время снегопада
- Не используйте автомобили, на которых все еще установлены летние шины.
Также мы сообщали, что из-за скользкой дороги в Кировоградской области произошло смертельное ДТП.
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