Коммунальщики обратились к водителям с предупреждением: подробности

Коммунальщики готовы работать практически круглосуточно.

Недавно мы писали о том, что ухудшение погоды в Украине привело к нескольким серьезным ДТП. Такая же ситуация сложилась и в Киеве, и чтобы не допустить массовых аварий, в Киевавтодоре вывели на улицы сотни единиц спецтехники.

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По словам коммунальщиков осадки в столице будут на протяжении всего дня. Чтобы избежать транспортного коллапса и заторов на дорогах, коммунальщики заранее начали готовиться к непогоде. Так, основные тротуары и дороги столицы постоянно обрабатывают при помощи специальных растворов.

Сейчас на дорогах работает около 150 единиц техники и около 400 человек. При этом если ситуация будет ухудшаться, то к очистке улиц могут привлечь еще 541 единицу специальной техники.

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В первую очередь, коммунальщики обрабатывают мосты, спуски и подъемы, покрытия из брусчатки, а также путепроводы. Помимо соли и песка, для обработки дорог также используются специальные жидкие хлориды. На данный момент осадки ожидаются 14 и 15 января.

Помимо очистки улиц, Киевавтодор призывает водителей быть аккуратными на дороге во избежание аварийных ситуаций:

Нужно придерживаться скоростного режима

Нужно отказаться от резких маневров

При приближении к школам, садикам и пешеходным переходам советуют снижать скорость.

Включите ДХО или ближний свет, чтобы вас могли лучше видеть во время снегопада

Не используйте автомобили, на которых все еще установлены летние шины.

Также мы сообщали, что из-за скользкой дороги в Кировоградской области произошло смертельное ДТП.