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За сколько можно пригнать самую дешевую Tesla из США: цены и фото

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В последнее время, электрокары получили неслыханную популярность в Украине.
Эти небольшие электрокары популярны как в США, так и в Украине
Эти небольшие электрокары популярны как в США, так и в Украине
Скриншот/YouTube

Как известно, в Украине каждый месяц завозят по несколько тысяч американских авто. При этом немалой популярностью пользуются именно электрокары.

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Так, раньше украинцы покупали в основном Niissan Leaf, ведь он был одним из самых доступных электрокаров в стране. В то же время, развитие рынка электромобилей и постоянные поставки автомобилей из США привели к тому, что Tesla Model 3 почти догнала по количеству регистраций в Украине Nissan Leaf.

В то же время, в некоторых странах этот среднеразмерный седан и вовсе вышел на первое место по количеству продаж. Всего существует три вариации этот авто, которые зависят от мощности двигателя и запаса хода: – Standard Range Plus, Long Range и Performance.

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За прошедший год на аукционе Copart и IAAI выставили на продажу около 1800 электрокаров Tesla Model 3.

Несмотря на то, что этот автомобиль нельзя назвать дешевым, сейчас он является одним из самых доступных вариантов электромобиля бизнес-сегмента в Украине. Согласно данным американских компаний, самая низкая цена на Model 3 была в марте (около 20 тысяч долларов), а самая высокая средняя цена на этот автомобиль была зафиксирована в сентябре – 24 тысячи долларов США.

Ранее мы писали о том, что компания Tesla попала в серьезный скандал.

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Теги: электрокары, Tesla, Model 3, США, цены
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