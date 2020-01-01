Названы три лучших автомобиля года: рейтинг

Соответствующее исследование провела компания из США.

Были названы три лучших автомобиля, каждый в своей номинации depositphotos

2020 году уже почти две недели как закончился, а поэтому настало время назвать лучшие автомобили года. К сожалению, пока речь идет только о лучших авто на рынке США.

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Победителей лучших авто года объявили на автомобильном конкурсе NACTOY. Речь идет о трех главных номинациях года. Несколько сотен часов тест-драйвов и долгие муки выбора привели независимых экспертов к следующим выводам:

Североамериканский автомобиль года - Hyundai Elantra

Nactoy

Североамериканский грузовик года - Ford F-150

Nactoy

Североамериканский коммунальный автомобиль года Ford Mustang Mach-E.

Nactoy

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Как известно. Сам конкурс основали еще в 1994 году, а в его жюри входит 50 профессиональных журналистов из Канады и США. Речь идет о представителях прессы, интернет-изданий, радио и телевидения.

Изначально отбирается 43 транспортных средства, из которых 27 попадают в полуфинал, после чего девять финалистов проходят через два раунда голосования.

Ранее мы писали о том, что были названы лучшие автомобили в Европе.