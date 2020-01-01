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Мгновенная карма на украинских дорогах: подборка видео

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Некоторые водители вообще не смотрят по сторонам.
Чем думают некоторые водители - непонятно
Чем думают некоторые водители - непонятно
Скриншот/Киев Оперативный

Дорога бывает достаточно непредсказуемой. Водители, которые за рулем не первый десяток лет поговаривают, что дорога не только сурова и не прощает ошибок, но еще и справедлива.

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Доказательством последнего утверждения служат многочисленные видео так называемой “мгновенной кармы“ на дороге. Нечто подобное произошло на днях в Киеве. Первый инцидент произошел на улице Бойчука, где автомобиль Hyundai решил выехать в нужную ему сторону через две сплошные.

Похоже нарушитель не заметил полицию, которая в свою очередь, заметила его и остановила практически через несколько секунд после нарушения.

Чтобы посмотреть видео нажмите на картинку

Скриншот/Киев Оперативный

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Еще один инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко в самом центре столицы. Тут все автомобили стояли в вечерней пробке в надежде побыстрее попасть домой. В то же время, нашелся один уникум, который решил объехать затор по полосе общественного транспорта.

Стоит отметить, что второй нарушитель также ехал на автомобиле Hyundai. При этом автомобиль явно работает в такси. Отметим, что в столице таксистам разрешено передвигаться по полосам общественного транспорта, но только в том случае, если у водителя есть лицензия такси.

Чтобы посмотреть видео нажмите на картинку

Скриншот/Киев Оперативный

Ранее мы сообщали о том, что полиция сможет проверять техническое состояние авто прямо на трассе.

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Теги: полиция, мгновенная карма, дорога, видео, курьез
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