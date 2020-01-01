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Дизель, бензин или гибрид: какую малолитражку лучше купить в Украине

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Автомобили с небольшим расходом топлива становятся все более популярными.
Несмотря на размер, Smart далеко не самый экономичный автомобиль
Несмотря на размер, Smart далеко не самый экономичный автомобиль
depositphotos

Каждый год автомобильная индустрия делает буквально семимильные шаги. То, что вчера считалось привилегией роскошных автомобилей, уже сегодня можно найти в “китайцах“ за 10 тысяч долларов.

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В последнее время автопроизводители делают очень большой упор на то, сколько опций есть в том или ином авто. Титаны маркетологии и инженерии могут продать вам то, о чем вы бы даже в страшном сне не подумали (встроенный ароматизатор салона, кожаные воздуховоды, выдвижные динамики и т.п.).

Малолитражные автомобили 2021: на что смотреть

depositphotos

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При этом у автомобилей есть и весьма важные технические параметры, которые обычно остаются в стороне. Одним из таких параметров уже которое десятилетие остается расход топлива. Для автомобилей с низким потреблением бензина даже специальное название придумали – малолитражки.

Официального критерия по которому можно отделить малолитражку от других авто -  не существует. Условно все понимают, что это авто, которое расходует мало топлива. В то же время, возникает вопрос: “А мало – это сколько?“

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Если для вас небольшим расходом до сих пор является цифра в 5-7 литров на «сотню», то спешим вас огорчить. Недавно Toyota представила уникальный подзаряжаемый гибрид с расходом в 1л/100км!

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В то же время растут и требования к самим производителям. Теперь водители хотят не просто миниатюрную машинку с низким расходом. Следуя веяниям времени, появился запрос на малолитражки с высоким клиренсом.

 А вот понятие малолитражки для женщины уже отошло в прошлое. В погоне за экономичностью и практичностью автомобиля небольшими машинками не брезгуют даже статусные широкоплечие представители прекрасного пола.

Лучшие малолитражки в соотношении цена/качество

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Чтобы хоть как-то упорядочить все многообразие самых экономичных авто мы разделим наш список на три категории: бензиновые, дизельные и гибридные автомобили.

Бензиновые

Wikipedia

  1. Suzuki ignis 3л/100км
  2. Skoda Citigo 4,2л/100км
  3. Suzuli Baleno 4,2л/100км
  4. Smart Fortwo 4,2л/100км
  5. Volkswagen UP 4,3л/100км

Дизельные

Wikipedia

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  1. DS 3 3,4л/100км
  2. Ford Fiesta 3,5л/100км
  3. Citroen C4 Cactus 3,5л/100км
  4. Kia Ceed 3,6л/100км
  5. Renault Sandero Stepway 3,6 л/100км
  6. Renault Clio 3,6л/100км
  7. Peugeot 208 3,6л/100км
  8. Honda Civic 3,7л/100км

Гибриды

Wikipedia

  1. Toyota RAV 4 Plug-in-hybrid 1,0л/100км
  2. Toyota Yaris Hybrid 2,9л/100км
  3. Ford Fiesta 3,2л/100км
  4. Toyota Prius 3,3л/100км
  5. Ford Mondeo Hybrid 4,1л/100км

Ранее мы писали о том, что Toyota представила один из самых экономичных автомобилей.

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Теги: экономичные авто, экономичный двигатель, бензин, дизель, расход топлива
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