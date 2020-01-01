Дизель, бензин или гибрид: какую малолитражку лучше купить в Украине

Автомобили с небольшим расходом топлива становятся все более популярными.

Каждый год автомобильная индустрия делает буквально семимильные шаги. То, что вчера считалось привилегией роскошных автомобилей, уже сегодня можно найти в “китайцах“ за 10 тысяч долларов.

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В последнее время автопроизводители делают очень большой упор на то, сколько опций есть в том или ином авто. Титаны маркетологии и инженерии могут продать вам то, о чем вы бы даже в страшном сне не подумали (встроенный ароматизатор салона, кожаные воздуховоды, выдвижные динамики и т.п.).

Малолитражные автомобили 2021: на что смотреть

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При этом у автомобилей есть и весьма важные технические параметры, которые обычно остаются в стороне. Одним из таких параметров уже которое десятилетие остается расход топлива. Для автомобилей с низким потреблением бензина даже специальное название придумали – малолитражки.

Официального критерия по которому можно отделить малолитражку от других авто - не существует. Условно все понимают, что это авто, которое расходует мало топлива. В то же время, возникает вопрос: “А мало – это сколько?“

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Если для вас небольшим расходом до сих пор является цифра в 5-7 литров на «сотню», то спешим вас огорчить. Недавно Toyota представила уникальный подзаряжаемый гибрид с расходом в 1л/100км!

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В то же время растут и требования к самим производителям. Теперь водители хотят не просто миниатюрную машинку с низким расходом. Следуя веяниям времени, появился запрос на малолитражки с высоким клиренсом.

А вот понятие малолитражки для женщины уже отошло в прошлое. В погоне за экономичностью и практичностью автомобиля небольшими машинками не брезгуют даже статусные широкоплечие представители прекрасного пола.

Лучшие малолитражки в соотношении цена/качество

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Чтобы хоть как-то упорядочить все многообразие самых экономичных авто мы разделим наш список на три категории: бензиновые, дизельные и гибридные автомобили.

Бензиновые

Wikipedia

Suzuki ignis 3л/100км Skoda Citigo 4,2л/100км Suzuli Baleno 4,2л/100км Smart Fortwo 4,2л/100км Volkswagen UP 4,3л/100км

Дизельные

Wikipedia

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DS 3 3,4л/100км Ford Fiesta 3,5л/100км Citroen C4 Cactus 3,5л/100км Kia Ceed 3,6л/100км Renault Sandero Stepway 3,6 л/100км Renault Clio 3,6л/100км Peugeot 208 3,6л/100км Honda Civic 3,7л/100км

Гибриды

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Toyota RAV 4 Plug-in-hybrid 1,0л/100км Toyota Yaris Hybrid 2,9л/100км Ford Fiesta 3,2л/100км Toyota Prius 3,3л/100км Ford Mondeo Hybrid 4,1л/100км

Ранее мы писали о том, что Toyota представила один из самых экономичных автомобилей.