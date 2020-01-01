Самые скандальные ДТП с пьяными чиновниками за последние годы: подборка

Представители власти уходят от ответственности в Украине с завидной регулярностью.

Иногда судей не наказывали даже за смертельные ДТП depositphotos

Недавний инцидент с увольнением замминистра Виталия Немилостивого насторожил очень многих. Так, речь идет как о чиновниках, так и о простых украинцах.

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Дело в том, что до этого в Украине нередко происходили разнообразные инциденты с чиновниками и все они заканчивались ничем. Пьющие водители с мандатами всегда уходили от ответственности, даже несмотря на общественный резонанс.

Издание “Слово и дело“ представило подборку самых громких скандалов с пьющими чиновниками за рулем за последнее время:

Судья Шестого апелляционного суда Киева – Константин Бабенко

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В декабре 2019 года судья нарушил ПДД в Киеве, был остановлен патрульными, дерзил им и отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Позже судью оправдали, так как якобы было недостаточно улик, что именно Бабенко был за рулем авто.

Судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов

Инцидент произошел 3 января 2018-го на Житомирской трассе. Усатов выехал на встречку, где въехал в автомобиль. Пытался скрыться с места ДТП на автомобиле скорой. Дело закрыли из-за истечения срока привлечения к ответственности.

Судья Васильковского суда Сергей Корниенко

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Сбил пешехода, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Судью уволили только через полтора года, но к ответственности не привлекли из-за «отсутствия состава преступления».

Судья Голосеевского райсуда Александр Бойко

Один из немногих чиновников, который получил хоть какое-то наказание: судью временно отстранили от должности, наложили штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишили прав на год. Все произошло в мае 2017 года.

Заместитель главы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко

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В феврале 2019 года врезался в автомобиль патрульной полиции, из-за чего пострадало три человека. После происшествия, чиновника уволил лично Виталий Кличко.

Депутат Киевского горсовета Людмила Костенко и заместитель главы администрации Владимир Солончак

Костенко взяли на поруки и она избежала наказания и штрафа, а Солончака, который ударил полицейского, уволили с должности.

Ранее мы писали о том, что замминистра Немилостивого поймали пьяного за рулем.