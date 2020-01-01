В Украине нашли Toyota Camry XV40 в идеальном состоянии: видео

Легендарный автомобиль все это время стоял в гараже .

О надежности Toyota слагают настоящие легенды. Так. В Украине до сих пор очень популярны Toyota Camry XV40, ведь несмотря на 12 летний возраст эти неубиваемые авто готовы предложить новый уровень комфорта при высокой надежности и относительно небольшой цене.

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Естественно, что этот популярный автомобиль найти в живом состоянии – это задача со звездочкой. Если говорить о вторичном рынке автомобилей в Украине, то разговоры об идеальной Camry 40 и вовсе кажутся фантастикой.

Правда блогеру, который занимается поиском настоящих капсул времени в Украине удалось найти б/у Toyota Camry XV40 в идеале. Автомобиль укомплектован мотором на 2,4 литра, с классическим автоматом. Комплектация авто далеко не самая топовая, но даже при таких раскладах автомобиль порадует нового владельца галогенными фарами, полным электропакетом, литыми дисками и даже климат-контролем.

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Впервые автомобиль заехал на техосмотр в 2009 году, когда его пробег был около 1348 километров. Во второй раз машину завезли на сервис в 2020 году, когда ее пробег на одометре составлял всего 1424 км. На данный момент пробег автомобиля составляет 2200 км.

Известно, что предыдущий владелец купил этот автомобиль и закрыл на долгие годы в гараже, ведь на тот момент у него было сразу несколько автомобилей, в том числе и служебное авто. Вот так, легендарная Camry и смогла сохраниться практически в идеальном состоянии.

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