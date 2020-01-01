Трассу Киев-Одесса открыли для проезда автомобилей: что известно

На данный момент проезд разрешен только легковому транспорту.

В МВД заявили, что движение по трассе Киев-Одесса было восстановлено. Машинам разрешили движение, начиная с 7 утра 29 января.

Читай также: Одесские спасатели освободили из снежного плена тысячу человек

В то же время, в полиции отметили, что пока проезд разрешен только легковым автомобилям. Несмотря на снятие запрета, в полиции сообщили, что ситуация на трассе Киев-Одесса остается достаточно напряженной. Движение затруднено.

Помимо трассы Киев-Одесса, удалось также восстановить движение легковых автомобилей на трассе Одесса-Рени. Также в МВД пообещали дополнительно сообщить о том, когда будет возобновлено движение пассажирских автобусов и крупногабаритных транспортных средств.

Читай также: Из-за снегопада полиция закрыла трассу Киев-Одесса для транспорта

Водителей в очередной раз призвали быть аккуратными на дороге и придерживаться ПДД. Также в полиции попросили водителей не выезжать из дома без крайней необходимости.

Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Одесса полностью перекрыто движение.