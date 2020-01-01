ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2020: рейтинг

Многие выбирают автомобиль исходя из его параметров безопасности.

Далеко не во всех авто беспокоятся о безопасности водителя и пассажиров Euro NCAP

Несмотря на то, что сегодня прошел ровно месяц с тех пор, как закончился 2020 год, автомобильный мир все еще не успел подвести все необходимые итоги. Пока некоторые задаются вопросом о том, какой автомобиль самый быстрый и самый дорогой, многих волнует вопрос о самом безопасном автомобиле.

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Безопасность уже давно не ограничивается ремнями и подушками безопасности. Так, в наше время все большую популярность обретают системы активной безопасности.

Volvo

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Как показывают последние тесты Euro NCAP, существуют как безопасные кроссоверы и машины среднего класса, так и безопасные бюджетные автомобили. Общая оценка за безопасность основывается сразу на нескольких критериях:

Безопасность водителя; Безопасность пассажиров; Безопасность пешеходов; Устройства обеспечения безопасности.

Последний пункт как раз касается активной безопасности автомобиля, его всевозможных датчиков, радаров и лидаров, которые способны помочь водителю избежать столкновения в критической ситуации.

Самые безопасные автомобили топ-10

Согласно сводному рейтингу 2020 список самых безопасных авто по оценкам Euro NCAP выглядит так:

Euro NCAP

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Среди этих автомобилей, самым безопасным для водителя стал Seat Leon набрав 92% в рейтинге. Если говорить о первом месте в рейтинге самых безопасных авто для пассажиров, то тут первое место также у Volkswagen ID.3.

Самым безопасным автомобилем для пешеходов стал хэтчбек Honda Jazz.

В рейтинге авто по наличию устройств обеспечения безопасности в лидеры также вырвался Volkswagen ID.3. Так, помимо подушек безопасности пассажира и водителя, в автомобиле также есть центральная подушка безопасности и боковые подушки безопасности для защиты головы, туловища и таза.

Среди активных систем безопасность Volkswagen ID.3 можно отметить:

Системы автономного экстренного торможения (AEB)

Оценка взаимодействия автомобилей AEB Car-to-Car

Система контроля скорости

Система удержания автомобиля на полосе движения

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