В Китае запустили полностью автономное такси: видео

Автомобиль способен без участия человека довезти пассажира из пункта "А" в пункт "Б".

Автомобиль показывает пассажиру все, что он "видит" через специальный экран Скриншот/YouTube

Начиная с 60-х годов человечество мечтало об автомобилях, которые будут ездить сами по себе. Постоянное развитие технологий в течение последних десятилетий привело к тому, что мечты теперь могут стать реальностью.

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В гонке между аэротакси и такси-беспилотниками, у которых не будет водителя, пока побеждают последние. Недавно издание Forbes сообщило о том, что стартап AutoX, который был основан компанией Alibaba и рядом других компаний запустил сервис беспилотных такси в китайском городе Шеньчжень.

Первые тесты такси без водителя были датированы еще осенью 2020 года. Теперь же каждый житель города может воспользоваться новым сервисом. Недавно компания выложила 10-минутный ролик о том, как пользоваться этим необычным такси.

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На видео можно увидеть минивэн Chrysler Pacifica с множеством сенсоров, радаров и лидаров, который перевозит пассажирку на заднем сидении по пригороду Шеньчженя.

Так, автомобиль на автопилоте двигается значительно медленнее и аккуратнее, чем типичные авто с водителем. Несмотря на это, он спокойно проезжает перекрестки и объезжает препятствия на дороге.

Ранее мы писали о том, что в Сан-Франциско на дороги выехали первые беспилотные такси.