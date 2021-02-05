"Лох не мамонт, он не вымрет": как обманывают украинцев на пригоне авто из США

Истории о том, как люди в погоне за экономией заплатили в несколько раз больше рыночной цены.

Деньги ослепляют. Похоже, именно из-за этого многие украинцы ведутся на то, чтобы пригнать себе автомобиль из США значительно ниже рынка, при этом не понимая, что таких низких цен попросту не существует в природе.

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Пока одни люди слепо верят в те цены, которые им бы хотелось видеть, другие нагло наживаются на этом. Так, в Украине существует несколько десятков недобросовестных компаний, которые в наглую обманывают своих клиентов, при пригоне авто из США.

Сладкая цена

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Первое, на что недобросовестные компании заманивают своих жертв, это слишком низкая цена, даже для автомобилей с американского рынка. Нужно понимать, что из США можно пригнать хороший автомобиль, но для этого нужно самому хотя бы немного разбираться в ценах на автомобили на данный момент.

Также клиента должна насторожить низкая цена на услуги компании. На сегодняшний день за сопровождение клиента во время пригона авто, компании берут от 750 до 1000 долларов. Если же цена находится в районе 500 долларов, а то и ниже, то это уже повод задуматься.

Утром деньги, вечером стулья

Скриншот/YouTube

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Причина, по которой недобросовестные компании по пригону авто из США прекрасно себя ощущают и по сей день. Деньги за услуги таким компаниям вы платите сразу, поэтому, как только автомобиль куплен на американском аукционе клиент перестает быть для них интересен, ведь основную часть суммы компания уже получила.

Дальше идет следующая ловушка. Все цены, которые были посчитаны клиенту во время просчета могут расти в неограниченном масштабе. При покупке авто из США, всю суму вы оплачиваете поэтапно. Так, после того как вы отдаете основной костяк суммы за покупку «битка» на аукционе вы уже будете готовые платить любые деньги, чтобы автомобиль все же доехал в Украину. Иногда это незначительные несостыковка, а иногда речь идет об увеличении цены в несколько раз.

Филькина грамота

Скриншот/YouTube

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Естественно, чтобы обезопасить себя, вы, как разумный человек, захотите заключить договор, при покупке авто из США, но и тут не все так просто. Заключая договор, вы создаете безопасные условия для компании, а не для себя. Все дело в том, что даже самые авторитетные компании с хорошими отзывами предоставляют так называемые “консультационные услуги“.

Никакой ответственности за соблюдение сроков или выход за пределы оговоренной суммы компании по пригону авто из США не несут!

Таким образом, договор никак не защитит вас от мошенников.

Стоит ли пригонять автомобиль из США

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Вопрос, который вот уже несколько лет не имеет однозначного ответа. По итогу, каждый решает для себя сам, стоит ли заморачиваться с пригоном авто из США. Несмотря на это, мы дадим вам пару полезных советов, которые помогут принять правильное решение

Не пригоняйте себе автомобиль на последние деньги. Даже с добросовестными компаниями по пригону авто из США есть риск, что вскроются неожиданные поломки автомобиля поэтому когда вы выбираете авто в определенном бюджете, закладывайте еще хотя бы 20% на непредвиденные расходы.

Ответьте себе на вопрос “Зачем?“ Некоторые люди при первой мысли купить авто сразу думают о машинах из США. При этом на украинском рынке также можно найти хороший автомобиль за вменяемые деньги. Как правило, авто из США люди везут либо из-за их эксклюзивности (подобных авто попросту нет в Европе), либо из-за крутой комплектации.

Пользуйтесь услугами проверенных компаний. В идеале нужно смотреть даже не на отзывы в сети, а на отзывы реальных людей. К примеру, в конкретную компанию можно обращаться если у вас есть положительный отзыв человека, которому вы доверяете (коллеги или родственника).

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