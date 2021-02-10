Страна вечного снега: как чистят дороги в Норвегии

В Норвегии очистка дорог имеет свой сложный алгоритм.

Глядя на то, что творится в Украине на третий день непрерывных снегопадов, становится жутковато. При этом в Норвегии, где снега гораздо больше, коммунальные службы справляются со своими задачами гораздо лучше. Так, почему же так происходит?

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На страже безопасности дорог в стране стоит настоящая армия из грузовиков и тракторов. Основной упор делается на магистрали и дороги вокруг больших городов, при этом отдаленные горные дорожки иногда могут быть не расчищены, ведь представители соответствующих ведомств не успевают вовремя среагировать.

Если дорога не расчищена, то ее перекрывают, но водитель все равно может по ней передвигаться, на свой страх и риск, разумеется. Учитывая количество снега в стране, который нужно постоянно очищать, на борьбу за чистоту тротуаров и улиц выходят представители всех профессий. Люди тут отвечают за уборку снега возле своих домов, на тротуарах, а иногда и в пешеходных зонах. Для этих целей также часто задействуют волонтеров.

Скриншот/YouTube

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При этом основная мощь снегоуборочной техники направлена на очистку дорог. Всего в стране есть пять классов дорог, от А до Е. А и В – это дороги по которым ездит не меньше 5000 машин в сутки, и их дорожники обязаны очищать до голого асфальта.

Через два часа после начала снегопада, на дорогу выезжают контролеры, которые измеряют показатель сцепления с дорогой. Если он не соответствует нормам, то дорожникам делают предупреждение и дают 30 минут на исправление недочетов. В случае если дорога и дальше остается недостаточно расчищенной, организация, которая отвечает за данный кусок дороги выплачивает штраф.

При этом неосновные дороги с небольшим потоком авто допускается оставлять в состоянии снежного наката. Но есть одно главное правило: на дороге не должно быть льда в независимости от ее класса.

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