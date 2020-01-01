"Снежный полицейский" чуть не стал причиной серьезной аварии: видео

Халатность коммунальщиков могла привести к очень серьезным последствиям.

Зимняя дорога может быть очень опасной даже в городах depositphotos

На прошлой неделе в Киеве не было сильных снегопадов, несмотря на это, коммунальщики продолжают бороться со снегом, который выпал ранее. Так, сейчас коммунальщики вывозят снег с обочин дорог, который ранее просто счищали.

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По городу можно заметить команды коммунальщиков, которые грузят снег в самосвалы, а те вывозят его за город. Учитывая, что за период снегопадов в Киеве выпало около 84 тысяч тонн снега, процесс очистки определенно не быстрый.

Похоже, что на некоторых дорогах работники просто не успевают довести дело до конца и вывезти снег. Самое удивительное, что подобный инцидент заметили в самом центре столицы – на площади Победы.

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Так, коммунальщики не до конца расчистили крайнюю левую полосу и оставили на ней 1,5-метровую снежную кучу. Преграду никак не оградили и это привело к печальным последствиям.

Один водитель на большой скорости влетел в замерзший снег и чуть не перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, а вот автомобилю теперь предстоит дорогостоящий ремонт. Стоит отметить, что водитель также ехал с довольно большой скоростью и нарушил ПДД.

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