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В Днепре создали уникальный снежный автомобиль: фото

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Творение энтузиастов получилось очень стильным.
Автомобиль получился очень красочным и запоминающимся
Автомобиль получился очень красочным и запоминающимся
Instagram/nadolinnayan

Талант и нестандартное творческое мышление всегда были отличительными характеристиками украинцев. Так, после обильных снегопадов группа энтузиастов из Днепра решил построить автомобиль из снега.

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Стоит отметить, что автомобиль, который получился у друзей весьма похож на оригинал. О необычной скульптуре из снега рассказала жительница Днепра Наталья.

“Должна была быть скорая, но немного не получилось. Собрав половину нужного снега, начал трещать лед, и мы вынуждены были остановиться. Поразмыслив немного, приняли решение вылепить из того что есть. Так и получился у нас Volkswagen Beetle ( жук)“, — рассказала девушка.

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На создание автомобиля понадобился не один килограмм снега и совместная работа сразу 6 человек, но результат того стоил. Вылепленный из снега Volkswagen Beetle покрасили в ярко-фиолетовый цвет. Также автомобиль получил «тонированные» стекла и красные колеса.

Позже, возле автомобиля устроили фотосессию.

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Теги: автомобиль, скульптура, Днепр, фото, творчество
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