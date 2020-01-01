"Это до смешного плохая советская машина": обзор от американцев на ГАЗ-24

Интересный взгляд на советский автопром глазами иностранца.

На YouTube существует большое количество автообзорщиков, причем собрать миллионную аудиторию и получить для обзора действительно редкие авто удается немногим. Одним из таких парней стал автообзорщик из США Doug DeMuro.

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Канал этого парня имеет почти 4 млн подписчиков и при этом у него на обзорах присутствуют самые крутые и необычные автоновинки и ретро авто со всего мира (Bugatti, McLaren, Lamborghini и т.д.).

Недавно к Дагу в руки попала Волга ГАЗ-24-10 1988 года выпуска. Учитывая его огромный опыт и большое количество увиденных машин, нам стало интересно, что же Даг сможет сказать о «легендарной» советской Волге.

Скриншот/YouTube

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Небольшой спойлер: недостатков обзорщик нашел гораздо больше, чем достоинств. Первое, что бросается в глаза – откровенно устаревший стайлинг для конца 88-го года. Если говорить о технической составляющей, то тут можно отметить отсутствие тахометра в машине с МКПП, кассетную магнитолу и карбюраторный двигатель.

Особенно уныло Волга смотрится на фоне зарубежных аналогов, в которых в это время уже был бесключевой доступ и электрорегулировка зеркал из салона (в то время, когда в Волге достаточно сложно отрегулировать зеркала даже механическим способом).

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Из плюсов Даг отметил розочку на ручке КПП, которая “придает автомобилю особый шарм“, а также антенну, которая сама выезжала из автомобиля при помощи электропривода.

Самым неприятным потрясением для Дага стало отсутствие ремней безопасности в салоне для задних пассажиров, что было просто немыслимо для любой американской или европейской машины тех времен.

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