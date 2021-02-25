Переключиться на мобильную версию

Мгновенная карма: снег наказал нарушителя правил парковки, видео

Комментариев: 1
По итогу, мужчина отказался писать заявление в полицию.
За секунду до...
За секунду до...
Скриншот/Патрульная полиция Киева

Парковка в столице в последние дни стала настоящим испытанием. Так, теперь автомобили нельзя ставить во дворах и вблизи домов, ведь на них могут упасть сосульки или глыбы снега с крыш многоэтажек.

Читай также: Курьез года: водитель Hyundai попал в ДТП во время езды по тротуару

Об этом предупредили всех водителей столицы. Коммунальщики специально ограждают опасные участки, с которых на тротуар может падать снег и лед и просят пешеходов и автомобилистов обходить эти участки стороной.

Конечно же, далеко не все водители восприняли слова коммунальщиков всерьез и нашлись те, кто решил испытать свое везение. Такой уникум попал в объективы камер на улице Шелковичной. Результат был вполне предсказуем, на автомобиль упал толстый пласт снега.

Читай также: В Киеве родителей сделали виновными в эвакуации авто с детьми в салоне

По итогу владелец авто решил не писать заявление по данному инциденту.

Водителям в очередной раз напомнили, что:

  1. Не стоит оставлять авто в местах потенциального падения снега и льда
  2. Не стоит заезжать за границы ограждений и всегда стоит смотреть на крыши зданий на наличие там образований из снега или льда;
  3. Если вы заметили сосульки, которые висят на крыше, то стоит обратиться к коммунальщикам и попросить их разобраться с этой проблемой.

Вам также будет интересно:

Поделись:
Теги: инцидент, происшествие, парковка, нарушение, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2021, 12:25
Оценка:  0
гость
а если бы снег на пешехода упал?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь