Мгновенная карма: снег наказал нарушителя правил парковки, видео

По итогу, мужчина отказался писать заявление в полицию.

Парковка в столице в последние дни стала настоящим испытанием. Так, теперь автомобили нельзя ставить во дворах и вблизи домов, ведь на них могут упасть сосульки или глыбы снега с крыш многоэтажек.

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Об этом предупредили всех водителей столицы. Коммунальщики специально ограждают опасные участки, с которых на тротуар может падать снег и лед и просят пешеходов и автомобилистов обходить эти участки стороной.

Конечно же, далеко не все водители восприняли слова коммунальщиков всерьез и нашлись те, кто решил испытать свое везение. Такой уникум попал в объективы камер на улице Шелковичной. Результат был вполне предсказуем, на автомобиль упал толстый пласт снега.

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По итогу владелец авто решил не писать заявление по данному инциденту.

Водителям в очередной раз напомнили, что:

Не стоит оставлять авто в местах потенциального падения снега и льда Не стоит заезжать за границы ограждений и всегда стоит смотреть на крыши зданий на наличие там образований из снега или льда; Если вы заметили сосульки, которые висят на крыше, то стоит обратиться к коммунальщикам и попросить их разобраться с этой проблемой.

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