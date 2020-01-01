В Украине появился новый развод для евробляхеров: что известно

Владельцам обещают снять авто с регистрации, а по факту печатают липовую бумажку на принтере.

В последнее время люди сообщают о том, что в Украине появился новый развод. Правда под прицелом мошенников только владельцы евроблях, которые хотят их растаможить.

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О возможных проблемах с документами, людей предупредил глава организации “Автоевросила“ Олег Ярошевич.

Людям не стоит вестись на небольшую цену услуг подобных компаний (примерно 50-100 долларов). Из-за спешки и желания сэкономить, в дальнейшем человек может получить большой штраф.

Дело в том, что в прошлый раз, когда был сезон растаможки, в Украине было много компаний, которые подделывали документы, но при этом они котировались на таможне.

“Сегодня это будет в любом случае преследоваться по закону. В первую очередь, преследоваться будут владельцы авто, как декларанты, которые готовили документы и передавали брокеру“, – говорит Ярошевич.

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Так, подобные компании-мошенники попросту пытаются обдурить людей выдавая им пустые бумажки, которые не являются доказательством снятия авто с учета. Многие делки не заморачиваются и печатают справки буквально на принтере. Владельцы авто на еврономерах должны понимать, что большинство авто невозможно снять с учета без выезда за границу.

“У нас в офисе уже десятки таких “снятых“ с учета автомобилей. Соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность таких компаний“, – подытожил глава Автоевросилы.

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