Куда поехать на 8 марта в Украине: самые интересные места

Путешествие может стать отличным подарком на 8 марта.

Восьмое марта - это один из первых весенних праздников в 2021 году. Как правило, весна всегда ассоциируется у нас с началом чего-то нового и прекрасного, с определенным ветром перемен.

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Совершенно естественно, что в солнечную и теплую погоду, да еще и когда выпало 3 дня выходных просто грех куда-то не съездить. Именно поэтому многие задумываются о путешествии на 8 марта на своем автомобиле.

К счастью, мы живем в большой и разноплановой стране, в которой есть множество красивых и интересных мест, куда можно отправится на своей машине. Если туры организованной группой туристов вам не интересны, и вы хотите проехаться по Украине на своем авто и насладится красотами пейзажей вокруг, то эта статья для вас.

Столица

depositphotos

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Одним из основных направлений куда можно поехать на праздник остается столица. Тут существует великое множество музеев, архитектурных памятников и просто до одури красивых улочек, на которых можно незабываемо провести выходные. В зависимости от того, что вы хотите посмотреть, вылазку в столицу можно сделать как на один день, так и на несколько. Уже традиционно в столице пройдет несколько масштабных концертов к 8 марта.

Горы

instagram.com/lifeadventure_ua/

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Несмотря на то, что в центральной, южной и восточной части страны снег уже растаял, в горах зима еще не окончена. С другой стороны, стоит поторопиться, ведь тепло стремительно идет в Украину и эти выходные будут чуть ли не последним шансом в этом сезоне покататься на лыжах или сноуборде.

Помимо популярного курорта Буковель, можно также поехать в Славское, курорт Красия, Плай, Драгобрат, Изки и Пилипец.

Прикарпатье

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Три выходных это отличное время, чтобы съездить в небольшое путешествие на Прикарпатье, где расположены одни из красивейших городов Украины: Львов и Черновцы.

Во Львове вы точно найдете что посмотреть. Даже не заходя в музеи тут можно часами гулять по старинным и антуражным улочкам. Не зря же этот город называют настоящей туристической столицей Украины.

Черновцы же являются центром самой маленькой области в Украине, но несмотря на это, их называют маленьким Парижем. Город славится своей архитектурой, ведь именно здесь находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Резиденция митрополитов или Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича.

Подолье

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Всего в нескольких часах езды от Черновцов расположился один из самых красочных и антуражных регионов Украины – Подолье. Тут можно посетить уникальный городок Каменец-Подольский, в котором находится старинная крепость, простроенная еще в XVI веке. При этом всего в 20 минутах езды от Каменца можно найти не менее знаменитую Хотынскую крепость, которую также можно посетить по дороге.

Море

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Одесса прекрасна практически в любое время года. Если плавать 7-8 марта для вас еще рановато, то почему бы не полюбоваться прекрасными морскими пейзажами и не подышать свежим морским воздухом. Количество мест, которые нужно посетить при приезде в Одессу просто огромное:

Потемкинская лестница;

Приморский Бульвар;

Дерибасовская;

Оперный театр;

Тещин мост;

Воронцовский дворец и многое другое.

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