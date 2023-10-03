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Названы самые надежные автомобили всех времен: рейтинг

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Больше всего надежных авто оказалось у компании Toyota.
Toyota с легкостью проезжает больше 300 000 км
Toyota с легкостью проезжает больше 300 000 км
depositphotos

Каждый автолюбитель в тайне мечтает о неубиваемом автомобиле. В связи с этим, американский портал iSeeCars решил проанализировать почти 12 миллионов авто и выбрать среди них самые надежные машины.

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Критерием стал пробег. В рейтинг самых надежных автомобилей попадали автомобили, которые прекрасно работали даже после 200 000 миль пробега (322 000 км).

В список долгожителей на дороге в основном попали внедорожники и пикапы. Всего в списке оказалось 16 моделей авто. Что довольно интересно, так это тот факт, что почти половина мест в этом рейтинге досталась компании Toyota. Если говорить о типах кузова, то в список попал всего один седан, один кроссовер, один минивэн и один хетчбек.

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Лидером по надежности стал достаточно популярный в Украине автомобиль - Toyota Land Cruiser. Более 16 процентов этих внедорожников остаются на ходу после отметки в 300+ тыс. км пробега.

На втором месте еще один внедорожник от Toyota – Sequoia. Более 11 процентов этих авто остаются на ходу несмотря на большие пробеги. Первую тройку замыкает Chevrolet Suburban, который немного отстает от японских авто с показателем 5,1 процента.

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Теги: рейтинг, надежные авто, надежность, качество, исследование
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