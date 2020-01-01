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Битва таксистів на АвторадіоПресс-релиз

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Битва таксистів на Авторадіо

22 березня, на честь міжнародного дня таксиста в ефірі Авторадіо стартує велика гра «Битва таксистів», де усі водії зможуть виграти першокласну моторну оливу для власного авто.

Два рази на день о 8:40 та 17:40 ведучі будуть обирати гравців, телефонувати їм і перевіряти на знання місцевих маршрутів та правил дорожнього руху. Для участі потрібно відправити смс за тарифом вашого оператора на номер 7610, з першим словом «таксі», і далі вказати своє ім’я та місто в якому працюєте. Таксисти, готуйтесь до запеклої боротьби! Кращих чекають круті подарунки!

Подробиці шукайте на сайті Авторадіо, слухайте в ефірі, а також в офіційних мобільних додатках Авторадіо Україна, які можна безкоштовно завантажити у AppStore або Google Play

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