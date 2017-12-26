Максимум по городу теперь 50 км/ч: вступили в силу новые ПДД

Меняйте привычки: с 1 января 2018 года в рамках населенного пункта разрешено двигаться со скоростью 50 км/ч.

В Украине в населенных пунктах скорость ограничили 50 км/ч depositphotos.com

С 1 января 2018 года максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

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Соответствующее постановление Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года было опубликовано в газете Урядовый курьер и уже вступило в силу.

Снижение максимального порога с 60 до 50 км/ч, по мнению авторов нововведения, будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и в конечной итоге - сохранению жизни людей.

Отмечается, что на сегодняшний день в большинстве стран Евросоюза разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.

Также отметим, что ограничение 50 км/ч действует не везде.

Как вы относитесь к ограничению скорости с 60 до 50 км/ч?

Ранее сообщалось, что в МВД собираются ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году, включая предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.

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Напомним также, что в ноябре 2017-ого Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, предусмотрев преимущество движущихся по кругу автомобилей на перекрестках с круговым движением.