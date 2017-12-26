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Максимум по городу теперь 50 км/ч: вступили в силу новые ПДД

Комментариев: 14
Меняйте привычки: с 1 января 2018 года в рамках населенного пункта разрешено двигаться со скоростью 50 км/ч.
В Украине в населенных пунктах скорость ограничили 50 км/ч
В Украине в населенных пунктах скорость ограничили 50 км/ч
depositphotos.com

С 1 января 2018 года максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

Читай также: Где будет действовать ограничение скорости 50 км/ч

Соответствующее постановление Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года было опубликовано в газете Урядовый курьер и уже вступило в силу.

Снижение максимального порога с 60 до 50 км/ч, по мнению авторов нововведения, будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и в конечной итоге - сохранению жизни людей.

Отмечается, что на сегодняшний день в большинстве стран Евросоюза разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.

Также отметим, что ограничение 50 км/ч действует не везде.

Как вы относитесь к ограничению скорости с 60 до 50 км/ч?

 

Ранее сообщалось, что в МВД собираются ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году, включая предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто.

Смотри также: В МВД опубликовали ПДД в стиле жвачки Love is

Напомним также, что в ноябре 2017-ого Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, предусмотрев преимущество движущихся по кругу автомобилей на перекрестках с круговым движением.

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Теги: ПДД, скорость, ограничение скорости, правила движения, Кабмин
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Комментариев (14)
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DARTOV    01.01.2018, 11:43
Оценка:  0
DARTOV
Почему только люди должны штрафы неимоверные платить? И за нарушение парковки а парковок нету нигде, за скоростной режим больше нормального - да согласен. Но и пусть народу показали бы штрафы нач. полиции крутющие за их бездарную работу.
Таврія    01.01.2018, 11:41
Оценка:  +1
Таврія
Це нагадує ситуацію,коли поверх не добудували і починають будувати наступний.Так було 60 км\год і 80% водіїв порушували ці правила,то що панове зміниться?
DARTOV    01.01.2018, 11:41
Оценка:  +1
DARTOV
Предлагаю ввести штрафы в размере годового оклада чиновникам от полиции. если пробка стоит более 20 минут - штраф начальнику местной полиции, если авария стоит более 30 минут - штраф начальнику полиции. Нераскрытые кражи, убийства за три месяца - штраф. И за полгода либо работать будут, либо с должн
ziguru    01.01.2018, 11:40
Оценка:  0
ziguru
Скорость пока не контролирует никто, сейчас в городе предел 160км\ч на прямых участках где три полосы для движения.
DARTOV    01.01.2018, 11:28
Оценка:  0
DARTOV
Все эти нововведения направлены на грабеж людей и уже звитують что в бюджет попадет доп. столько то и столько денег. А толк где? Вместо подземных пеше. переходов, просто нарисовали зебры, трассы проходят по селам и мочат народ конечно же. Так ведь проще, чем строить парковки, создать нормальные усло
dsol    01.01.2018, 11:28
Оценка:  0
dsol
осталось норма +20, т.е 70 мах или +-5?
DARTOV    01.01.2018, 11:24
Оценка:  +1
DARTOV
В Европе везде автобаны, город проезжаешь по верхнему автобану и без пробок, а если сьехать в какой то жилой микрорайон, то там действительно 50км.ч. Но и у нас в микрорайоне Киева - тоже не полетаешь между домами. А лепят нам тут как дебилам. лучше бы занялись организацией дорожного движения.
DARTOV    01.01.2018, 11:21
Оценка:  0
DARTOV
Никто не поднимает статистику ДТП за прошлые годы. Авто ездит вполовину меньше и ДТП втрое меньше чем было в 2013 году том же, просто не подавалась инфа во все СМИ. А уменьшение скоростного режима - уже трижды пытались ввести чтобы нефтебаронам увеличить прибыль, но таки удалось.
katsapozlo    01.01.2018, 11:29
Оценка:  +1
katsapozlo
Что ты несешь? У тебя есть авто??? Какие бароны? 75% авто на автомате, больше половины на газе, теперь стремительно набирает популярность электро. Ну и количество авто не уменьшилось, а увеличилось, в городе вечные пробки, за городом плотный поток. Стаж 20 лет,знаю что пишу.
гость  (аноним)  01.01.2018, 11:21
Оценка:  0
гость
для спецтранспорта- скорая, газ, полиция, пожарка - без лимита скорости,
DARTOV    01.01.2018, 11:19
Оценка:  0
DARTOV
50 км./ч. - это просто большее потребление топлива, т.к. большинство авто будет ехать на 3-й передаче. А считаем. 3-5 млн. авто и на 1-2л. топлива в день, да на 30грн./л. Выходит 100 лямов минимум в сутки лишних. Продажи топлива уменьшились на 47%, вот нефтебаронам и мало бабла.
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