Нардеп поставил авто на месте для инвалидов и пожаловался на полицейских

Депутат Александр Спиваковский назвал обозначение инвалидной коляски на асфальте "каким-то граффити".

Народный депутат от БПП Александр Спиваковский пожаловался в Фейсбуке на действия патрульных после того, как он припарковался на на месте для инвалидов у магазина Эпицентр в Херсоне. В полиции говорят - депутат нарушил.

“Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за “реформу“ Нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский Эпицентр. Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, как на меня одновременно набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на...“ - написал Спиваковский.

Спиваковский назвал полицейских “бандитами“, вспомнил “лихие девяностые“, а также отметил, что протокол патрульные так и не составили. Он заявил, что составил депутатский запрос и ждет реакции самого министра МВД Арсена Авакова.

В свою очередь, начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков в комментарии к посту Спиваковского рассказал свою версию событий.

Версия полиция facebook.com/spivakovsky.alexander

По данным полиции, нардеп нагло припарковал авто на месте для инвалидов, а когда на этот факт указали подошедшие патрульные, он начал хватать их за руки с целью объяснить, “кто есть кто“. Водителю сделали предупреждение и перепарковался.

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Cам нардеп в комментариях к своему посту утверждает, что знаков для людей с особыми потребностями на этой парковке не было. Однако он признал, что на асфальте была разметка, которая обозначает места для инвалидов, но назвал эти обозначения “каким-то граффити“, которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает.

“Пожалуйста - покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Обозначить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал“, - написал нардеп.

Спиваковский о "граффити" facebook.com/spivakovsky.alexander

В комментариях идет живая дискуссия между теми, кто хает депутата и теми, кто хает реформу полиции.

А вот как выглядят рейды полицейских против любителей парковаться на местах для инвалидов в Херсоне:

Напомним, в 2017 году в Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов (от 1020 до 1700 гривен).