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Нардеп поставил авто на месте для инвалидов и пожаловался на полицейских

Комментариев: 25
Депутат Александр Спиваковский назвал обозначение инвалидной коляски на асфальте "каким-то граффити".
Спиваковский пожаловался на действия полицейских
Спиваковский пожаловался на действия полицейских
politrada.com

Народный депутат от БПП Александр Спиваковский пожаловался в Фейсбуке на действия патрульных после того, как он припарковался на на месте для инвалидов у магазина Эпицентр в Херсоне. В полиции говорят - депутат нарушил.

“Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за “реформу“ Нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский Эпицентр. Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, как на меня одновременно набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на...“ - написал Спиваковский.

Спиваковский назвал полицейских “бандитами“, вспомнил “лихие девяностые“, а также отметил, что протокол патрульные так и не составили. Он заявил, что составил депутатский запрос и ждет реакции самого министра МВД Арсена Авакова.

В свою очередь, начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков в комментарии к посту Спиваковского рассказал свою версию событий.

Версия полиция
Версия полиция
facebook.com/spivakovsky.alexander

По данным полиции, нардеп нагло припарковал авто на месте для инвалидов, а когда на этот факт указали подошедшие патрульные, он начал хватать их за руки с целью объяснить, “кто есть кто“. Водителю сделали предупреждение и перепарковался.

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Cам нардеп в комментариях к своему посту утверждает, что знаков для людей с особыми потребностями на этой парковке не было. Однако он признал, что на асфальте была разметка, которая обозначает места для инвалидов, но назвал эти обозначения “каким-то граффити“, которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает.

“Пожалуйста - покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Обозначить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал“, - написал нардеп.

Спиваковский о
Спиваковский о "граффити"
facebook.com/spivakovsky.alexander

В комментариях идет живая дискуссия между теми, кто хает депутата и теми, кто хает реформу полиции.

А вот как выглядят рейды полицейских против любителей парковаться на местах для инвалидов в Херсоне:

Напомним, в 2017 году в Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов (от 1020 до 1700 гривен).

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Теги: депутаты, парковка, Херсон, полиция, скандал
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Комментариев (23)
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гость  (аноним)  03.01.2018, 23:06
Оценка:  +2
гость
вы уже достали регионалами и россией Вы за нынешней властью смотрите, или сейчас стало лучше? Придурки!!!!! А на счет парковки правильно нечего ставить где не положено, у супермаркетов места свободного валом
гость  (аноним)  03.01.2018, 22:55
Оценка:  +1
гость
Обоссать эту гниду!
ostanovites    03.01.2018, 22:55
Оценка:  +3
ostanovites
так он действительно инвалид на мозги кто ему дал права и кто его выбирал
Estranged    03.01.2018, 22:50
Оценка:  +5
Estranged
Ну и ЧМОшник))
Bootal    03.01.2018, 22:48
Оценка:  +4
Bootal
Черт депутатский
гость  (аноним)  03.01.2018, 22:42
Оценка:  +2
гость
европеец ведет себя как регионал хотящий дружить с россией
гость  (аноним)  03.01.2018, 22:40
Оценка:  +3
гость
теперь люди будут внимательнее с парковкой своих машин
OttoOtto    03.01.2018, 22:35
Оценка:  +1
OttoOtto
Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью».
OttoOtto    03.01.2018, 22:36
Оценка:  +1
OttoOtto
Херсонский бигмир банит половину сообщений...
OttoOtto    03.01.2018, 22:36
Оценка:  +1
OttoOtto
Так вот, тут по закону штраф и права на пол года отбираются
OttoOtto    03.01.2018, 22:37
Оценка:  +2
OttoOtto
А еще этому хрену переатестацию сдать, где-то в борисполе, у непонятно у кого. Чтобы купить не смог
гость  (аноним)  03.01.2018, 22:35
Оценка:  -3
гость
Та нету у нас сколько инвалидов за рулем, не разу не видел инвалида на авто а еще плюс чтоб ему не было куда стать
imitator    03.01.2018, 22:29
Оценка:  0
imitator
вы всё "копы" "депутаты" а ничего что это пиар акция эпицентра? Тупая реклама.
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