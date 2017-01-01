Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сколько стоит растаможка авто и мотоциклов с 1 января 2018 года

Комментариев: 0
В Украине действует Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое подразумевает поэтапное снижение ввозной пошлины на транспортные средства из Европы .
Пошлина на авто зависит от объема двигателя
Пошлина на авто зависит от объема двигателя
BMW

С 1 января 2018 года снижены таможенные платежи на отдельные категории автомобилей. Пошлина авто, как и раньше, зависит от объема двигателя и возраста ТС (новое или б/у).

Об этом сообщает издание Автоцентр.

Согласно положениями Соглашения об Ассоциации с ЕС пошлина на европейские авто уменьшена и будет постепенно снижаться до нуля. Вот текущие ставки:

Бензиновые двигатели

Рабочий объем до 1000 куб. см – 6,3% от таможенной стоимости для новых авто и 7,3% – для подержанных;

  • 1000-1500 куб. см – 7,3% для всех авто;
  • 1500-2200 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;
  • 2200-3000 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;
  • свыше 3000 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;

Дизельные двигатели

Кроме этого, с 2018 года обнулены акциз и НДС на все импортируемые в Украину электромобили. Пошлина, как и ранее, также равна нулю.

На подержанные автомобили из Канады пошлина нулевая, а на новые она равна 7%. Исключение составляют новые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 2,2-3,0 л и дизелями объемом свыше 2,5 л, на которые также распространяется нулевая пошлина.

Также до 1 января 2019 года действует льготный акциз на бэушные автомобили, произведенные в Евросоюзе.

На большинство мотоциклов пошлина - 2,5% таможенной стоимости
На большинство мотоциклов пошлина - 2,5% таможенной стоимости
depositphotos.com

Читай также: Как изменятся цены на электрокары в 2018 году

Что касается мототранспорта, то в 2018 ставка ввозной пошлины для большинства мотоциклов, мопедов и мотороллеров равна 2,5% таможенной стоимости. Исключение составляют мотоциклы с объемом двигателя 50-125 куб. см и мотороллеры (объем двигателя 50-250 куб. см) – для них предусмотрена пошлина в 5%.

К слову, в 2019 году эти две вышеперечисленные категории будут облагаться уже 3,3-процентной пошлиной. Для остальной мототехники ставки и вовсе полностью обнулят.

В рамках зоны свободной торговли с Канадой на 2018 год установлена пошлина в 6,7% на все типы мотоциклов, мотороллеров и мопедов. На мототехнику из других стран действует ставка в размере 10%, независимо от объема двигателя. Важный нюанс: на электромотоциклы и электроскутеры остается 2,5-процентная пошлина, ведь отменили ее только для электромобилей. Сохранены также акциз (22 евро) и НДС (20%).

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в качестве решения проблемы евроблях предлагает к действующей шкале ставок акцизного налога применить определенный коэффициент - например, 25–30% от установленной ставки.

Поделись:
Теги: пошлины, Евросоюз, евробляхи, растаможка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь