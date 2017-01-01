Сколько стоит растаможка авто и мотоциклов с 1 января 2018 года

В Украине действует Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое подразумевает поэтапное снижение ввозной пошлины на транспортные средства из Европы .

С 1 января 2018 года снижены таможенные платежи на отдельные категории автомобилей. Пошлина авто, как и раньше, зависит от объема двигателя и возраста ТС (новое или б/у).

Об этом сообщает издание Автоцентр.

Согласно положениями Соглашения об Ассоциации с ЕС пошлина на европейские авто уменьшена и будет постепенно снижаться до нуля. Вот текущие ставки:

Бензиновые двигатели

Рабочий объем до 1000 куб. см – 6,3% от таможенной стоимости для новых авто и 7,3% – для подержанных;

1000-1500 куб. см – 7,3% для всех авто;

1500-2200 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;

2200-3000 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;

свыше 3000 куб. см – 5% на новые авто и 7,3% – на подержанные;

Дизельные двигатели

Рабочий объем до 1500 куб. см – 7,3% от таможенной стоимости для всех авто;

1500-2500 куб. см – 7,3% для всех авто;

Читай также: Что грозит владельцам нерастаможенных машин в Украине свыше 2500 куб. см – 6,3% на новые авто и 7,3% – на подержанные.

Кроме этого, с 2018 года обнулены акциз и НДС на все импортируемые в Украину электромобили. Пошлина, как и ранее, также равна нулю.

На подержанные автомобили из Канады пошлина нулевая, а на новые она равна 7%. Исключение составляют новые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 2,2-3,0 л и дизелями объемом свыше 2,5 л, на которые также распространяется нулевая пошлина.

Также до 1 января 2019 года действует льготный акциз на бэушные автомобили, произведенные в Евросоюзе.

На большинство мотоциклов пошлина - 2,5% таможенной стоимости depositphotos.com

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Что касается мототранспорта, то в 2018 ставка ввозной пошлины для большинства мотоциклов, мопедов и мотороллеров равна 2,5% таможенной стоимости. Исключение составляют мотоциклы с объемом двигателя 50-125 куб. см и мотороллеры (объем двигателя 50-250 куб. см) – для них предусмотрена пошлина в 5%.

К слову, в 2019 году эти две вышеперечисленные категории будут облагаться уже 3,3-процентной пошлиной. Для остальной мототехники ставки и вовсе полностью обнулят.

В рамках зоны свободной торговли с Канадой на 2018 год установлена пошлина в 6,7% на все типы мотоциклов, мотороллеров и мопедов. На мототехнику из других стран действует ставка в размере 10%, независимо от объема двигателя. Важный нюанс: на электромотоциклы и электроскутеры остается 2,5-процентная пошлина, ведь отменили ее только для электромобилей. Сохранены также акциз (22 евро) и НДС (20%).

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в качестве решения проблемы евроблях предлагает к действующей шкале ставок акцизного налога применить определенный коэффициент - например, 25–30% от установленной ставки.