Первые водительские права возвращать больше не будут

Начинающие водители, которых по решению суда за нарушения правил лишали права управления автомобилем, не смогут получит водительское удостоверение.

Первые водительские права, если их отобрал суд, возвращать не будут depositphotos.com

Кабмин утвердил изменения в порядок выдачи водительского удостоверения, согласно которым водителям-новичкам, которых лишили права управлениям транспортным средством, не будут возвращать данное удостоверение.

Читай также: Украинцам придется менять автоправа: как это будет работать

Соответствующее постановления опубликовано на сайте правительства.

“Документом предусмотрено, что возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется“, - указано в пояснении на сайте Кабмина.

Напомним, в ноябре 2017 Кабмин решил, что первое водительское удостоверение будут действовать только два года. Водитель имеет право обменять удостоверение на постоянное, если в течение этих двух лет он не “заработал“ три или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Восстановить права можно после успешного прохождения экзаменов.

Начинающим водителям запрещено ездить быстрее 70 км/ч.

Напомним, в Харькове Елена Зайцева за рулем Лексуса насмерть сбила шесть пешеходов. Девушка призналась, что два года назад получила права и за это время шесть раз привлекалась к административной ответственности.

Напомним также, что в апреле МВД запустило онлайн-помощник для получения водительских прав.