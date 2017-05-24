Первые водительские права возвращать больше не будут
Кабмин утвердил изменения в порядок выдачи водительского удостоверения, согласно которым водителям-новичкам, которых лишили права управлениям транспортным средством, не будут возвращать данное удостоверение.
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Соответствующее постановления опубликовано на сайте правительства.
“Документом предусмотрено, что возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется“, - указано в пояснении на сайте Кабмина.
Напомним, в ноябре 2017 Кабмин решил, что первое водительское удостоверение будут действовать только два года. Водитель имеет право обменять удостоверение на постоянное, если в течение этих двух лет он не “заработал“ три или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Восстановить права можно после успешного прохождения экзаменов.
Начинающим водителям запрещено ездить быстрее 70 км/ч.
Напомним, в Харькове Елена Зайцева за рулем Лексуса насмерть сбила шесть пешеходов. Девушка призналась, что два года назад получила права и за это время шесть раз привлекалась к административной ответственности.
Напомним также, что в апреле МВД запустило онлайн-помощник для получения водительских прав.
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