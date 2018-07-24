Штраф 40 тысяч: в Украине ужесточат ответственность за нарушения ПДД

Геращенко предлагает ввести уголовную ответственность за повторное вождение пьяным за рулем.

Во вторник, 24 июля, народный депутат Украины Антон Геращенко предупредил водителей об ужесточении наказания за нарушения ПДД.

Об этом сообщает телеканал 112.

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“Мы внесли законопроект №7286, предусматривающий штраф в размере 40 тысяч гривен для водителей, которых лишили прав и которые продолжают ездить в нетрезвом состоянии“ – заявил нардеп.

Ранее сообщалось о том, что предложили в Раде для растаможки авто.