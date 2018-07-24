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Штраф 40 тысяч: в Украине ужесточат ответственность за нарушения ПДД

Комментариев: 1
Геращенко предлагает ввести уголовную ответственность за повторное вождение пьяным за рулем.
Нардеп рассказал о новом законопроекте
Нардеп рассказал о новом законопроекте
depositphotos.com

Во вторник, 24 июля, народный депутат Украины Антон Геращенко предупредил водителей об ужесточении наказания за нарушения ПДД.

Об этом сообщает телеканал 112.

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“Мы внесли законопроект №7286, предусматривающий штраф в размере 40 тысяч гривен для водителей, которых лишили прав и которые продолжают ездить в нетрезвом состоянии“ – заявил нардеп.

Ранее сообщалось о том, что предложили в Раде для растаможки авто.

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Теги: геращенко, штрафы, нарушения, пдд
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Комментариев (1)
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ultradetka    24.07.2018, 18:08
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ultradetka
Вы его,7286,принять не можете с ноября 2017!!Как я с вами не билась...никак не примете,потому что,вам выгодно,когда люди погибают.
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