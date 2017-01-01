Накажут всех: какие штрафы грозят владельцам "евроблях"

Размер штрафных санкций варьируется в пределах от 8,5 до 85 тысяч гривен.

Верховая Рада Украины в первом чтении приняла новые законопроекты 8487 и 8488, призванные урегулировать вопрос нерастаможенных авто. Кроме снижения стоимости растаможки для законопослушных граждан законопроекты предусматривают усиление ответственности за нарушения.

Об этом сообщает Автоцентр.

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Согласно законопроекту, предусмотрены следующие штрафы:

Для транзита:

– 8,5 тыс грн за нарушение сроков пребывания более чем на 10 суток;

– 85 тыс грн – от 20 до 30 суток;

170 грн или конфискация – за более чем 30 суток, а также разукомплектовывние ТС;

Для временного ввоза:

– 17 тыс грн за нарушение сроков пребывания на 10-20 суток;

– 85 тыс грн – на 30 суток;

– 170 тыс грн или конфискация – более 30 суток.

Ранее сообщалось о том, что в Украине полиция устроила “охоту за евробляхами“.