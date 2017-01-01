Накажут всех: какие штрафы грозят владельцам "евроблях"
Верховая Рада Украины в первом чтении приняла новые законопроекты 8487 и 8488, призванные урегулировать вопрос нерастаможенных авто. Кроме снижения стоимости растаможки для законопослушных граждан законопроекты предусматривают усиление ответственности за нарушения.
Об этом сообщает Автоцентр.
Читай также: “Евробляхи“ часто используют уголовники для совершения преступлений - Шкиряк
Согласно законопроекту, предусмотрены следующие штрафы:
Для транзита:
– 8,5 тыс грн за нарушение сроков пребывания более чем на 10 суток;
– 85 тыс грн – от 20 до 30 суток;
170 грн или конфискация – за более чем 30 суток, а также разукомплектовывние ТС;
Для временного ввоза:
– 17 тыс грн за нарушение сроков пребывания на 10-20 суток;
– 85 тыс грн – на 30 суток;
– 170 тыс грн или конфискация – более 30 суток.
Ранее сообщалось о том, что в Украине полиция устроила “охоту за евробляхами“.
Полная версия правил