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Евробляхи-2018: как растаможить авто на еврономерах

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За один день просрочки водителю придется заплатить 170 гривен
За один день просрочки водителю придется заплатить 170 гривен
olx.ua

Согласно новым правилам, акцизный налог на импортные авто будет рассчитываться по установленной формуле. Базовая ставка для авто с бензиновым двигателем составит 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро. Общая сумма акцизного налога будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент объема двигателя и коэффициент возраста.

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Например, оформление авто 2011 выпуска с бензиновым двигателем объемом 1600 см³ будет стоить 560 евро. (50 евро х 1,6 (1600 см3 / 1000) х 7 лет = 560 евро).

Для авто с дизельным двигателем объемом 2000 см³ и возрастом 10 лет растаможка обойдется в 1500 евро. (75 евро х 2 (2000 см3 / 1000) х 10 лет = 1500 евро).

Как растаможить авто в Украине-2018
Как растаможить авто в Украине-2018
naglyad.org

Авторы законопроекта уверяют, что благодаря новой системе расчета акцизный налог будет значительно меньше нынешнего, и главным образом будет зависеть от возраста авто. Это будет стимулировать украинцев покупать новые автомобили.

Как накажут нарушителей?

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Конечно, владельцы “евроблях“ на свой страх и риск могут дальше ездить на нерастаможенных авто. Но важно знать, что после окончательного принятия законов, полицейские получат больше полномочий относительно проверки законности пребывания авто с иностранной регистрацией в Украине.

За один день просрочки транзита авто с нарушителя могут взыскать 170 грн, а за три дня – уже 850 грн. Месяц нарушении таможенных правил обойдется в 170 тысяч грн штрафа или даже может закончиться конфискацией транспортного средства по решению суда.

Ранее сообщалось о том, что в Украине полиция устроила охоту за "евробляхами".

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Источник: naglyad.org
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