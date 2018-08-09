Владелец "евробляхи" Lamborghini получил штраф в 1,2 миллиона гривен
В мае 2018 году харьковчанин пытался ввезти в Украину нерастаможенный Lamborghini Huracan 2017 года выпуска. Мужчину задержали на таможенном пункте пропуска Ягодын Волынской таможни.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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“На днях, в рамках проведения операции Рубеж-2018, сотрудники налоговой Волыни направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при осуществлении ввоза из Федеративной Республики Германия на таможенную территорию Украины транспортного средства марки Lamborghini Huracan“ - говорится в сообщении.
Мужчина выплатил 1,2 миллиона гривен.
Ранее сообщалось о том, что привезти авто на литовских номерах стало сложнее.
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