Владелец "евробляхи" Lamborghini получил штраф в 1,2 миллиона гривен

Роскошный суперкар Lamborghini Huracan был выпущен в 2017 году.

В документах нарушителя стоимость авто "составляла" 70 тысяч евро Сеть

В мае 2018 году харьковчанин пытался ввезти в Украину нерастаможенный Lamborghini Huracan 2017 года выпуска. Мужчину задержали на таможенном пункте пропуска Ягодын Волынской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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“На днях, в рамках проведения операции Рубеж-2018, сотрудники налоговой Волыни направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при осуществлении ввоза из Федеративной Республики Германия на таможенную территорию Украины транспортного средства марки Lamborghini Huracan“ - говорится в сообщении.

На самом деле такой авто стоит около 190 тысяч евро Сеть

Мужчина выплатил 1,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось о том, что привезти авто на литовских номерах стало сложнее.