Инспекторы будут штрафовать и эвакуировать авто в Киеве

По словам чиновника, радикальные меры будут особенно часто применяться зимой.

С 27 сентября в Киеве муниципальные инспекторы получат право составлять административные протоколы, выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Об этом сообщил начальник КП “Киевтранспарксервис“ Александр Нимас.

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“Уже в конце сентября инспекторы будут иметь право составлять протоколы нарушений. Также им будет разрешено эвакуировать авто, припаркованные в неположенном месте: на перекрестках, велодорожках, на местах для инвалидов, в зонах движения общественного транспорта и пешеходного движения“, – отметил он.

По словам чиновника, данные радикальные меры будут особенно часто применяться зимой, в случае, если автомобиль будет мешать работе коммунальной техники по уборке снега. Сейчас же такие права имеют лишь сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Киеве наказали героя парковки.