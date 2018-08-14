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Как в Украине "выбить" деньги за поврежденное из-за ям авто

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В Украине вынесено первое решение суда в пользу автовладельца.
Состояние украинских дорог оставляет желать лучшего
Состояние украинских дорог оставляет желать лучшего
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Решение было принято Верховным Судом Украины в ходе рассмотрения дела №373 / 1281/16-ц о повреждении автомобиля в результате плохих дорог. Водитель автомобиля Renault Lodgy ожидает компенсацию в размере 38 000 435 гривен за поврежденный дорожными ямами автомобиль. 

Об этом сообщает ТСН.

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Адвокат Михаил Можаев сообщил, о том, какие действия необходимо совершить в первую очередь, чтобы можно было рассчитывать на возмещение ущерба:

- Фиксируем факт ДТП, и в первую очередь взываем патрульную полицию

- в схеме ДТП обязательно указать неровности или повреждения дороги

- потом сразу сообщаем в страховую компанию.

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- самостоятельно делаем подробный фото- и видеоотчет места ДТП: наличие или отсутствие дорожных знаков, предупреждающих о ремонтных работах, неровностях дороги и т.п.

- делаем независимую оценку причиненного ущерба вашему автомобиля, получаем чеки

- выясняем, какая из организаций (юрлицо) является ответственной за данный участок дороги

- обращаемся к ним с претензией о компенсации нанесенного ущерба (фиксируем все в письмах)

- при отсутствии реакции подаем иск в суд.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут вернуть обязательный техосмотр.

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Теги: украина, авто, дтп, укравтодор
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 19:08
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Не ведитесь, копы выпишут протокол за совершение ДТП на водителя. Даже водители-проф.юристы не могут ничего доказать
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