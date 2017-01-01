Патрульные могут разводить водителей, благодаря лазейке в Trucam - СМИ

В радарах Trucam есть лазейка, с помощью которой можно легко манипулировать результатами замеров.

В Украине совсем недавно вернулись к использованию радаров Trucam. Пресс-служба полиции заявляла, что эти американские радары имеют повышенный уровень защиты и патрульные не имеют возможности повлиять на результаты измерений.

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Тем не менее, как выяснилось, в Америке и США давно отказались от Trucam именно из-за возможностей для манипуляций. Об этом сообщает Авто24.

При пользовании Trucam может возникать так называемый "эффект косинуса" - показания прибора меняются, в зависимости от расстояния до дороги. Чтобы подсчет скорости радаром был точным, патрульные должны вносить в подсчеты поправку из специальной таблицы.

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Но, в отличии от английской версии инструкции к эксплуатации Trucam, в украинской версии нет ни упоминания об "эффекте косинуса", ни таблицы с поправками к подсчету скорости, ни даже условий эксплуатации.

Таким образом, если патрульный введет неправильную поправку, результаты измерения можно будет легко сфальсифицировать - для этого потребуется всего несколько нажатий. Патрульные могут использовать это, чтобы "накрутить" высокую скорость законопослушным водителям и таким образов сбивать с них штрафы.

Изменение в настройки не отображается на экране, поэтому доказать факт фальсификации будет непросто.

Ранее сообщалось, что патрульные с радарами начали штрафовать водителей - что нужно знать.