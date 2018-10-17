Скольких "счастливчиков" оштрафовали в первый день работы Trucam

О местах расположения патрульных с радарами предупреждали заранее.

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В первый день полноценной работы радаров Trucam на украинских дорогах оштрафовали 231 нарушителя скоростного режима. Об этом сообщил на своей странице в Facebook зам начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошитский.

Также, Белошитский напомнил, что задача патрульных с радарами заключается не в выписывание как можно большего количества штрафов, а предотвращение ДТП из-за превышения скорости.

Задача патрульных - предотвращение ДТП из-за нарушений скорости Facebook.com

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