Скольких "счастливчиков" оштрафовали в первый день работы Trucam
О местах расположения патрульных с радарами предупреждали заранее.
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В первый день полноценной работы радаров Trucam на украинских дорогах оштрафовали 231 нарушителя скоростного режима. Об этом сообщил на своей странице в Facebook зам начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошитский.
Также, Белошитский напомнил, что задача патрульных с радарами заключается не в выписывание как можно большего количества штрафов, а предотвращение ДТП из-за превышения скорости.
Ранее сообщалось, как в Турции ловят нарушителей - интересные факты.
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