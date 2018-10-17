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Скольких "счастливчиков" оштрафовали в первый день работы Trucam

Комментариев: 3
О местах расположения патрульных с радарами предупреждали заранее.
На украинских дорогах оштрафовали 231 нарушителя скоростного режима.
На украинских дорогах оштрафовали 231 нарушителя скоростного режима.
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В первый день полноценной работы радаров Trucam на украинских дорогах оштрафовали 231 нарушителя скоростного режима. Об этом сообщил на своей странице в Facebook зам начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошитский. 

Также, Белошитский напомнил, что задача патрульных с радарами заключается не в выписывание как можно большего количества штрафов, а предотвращение ДТП из-за превышения скорости.

Задача патрульных - предотвращение ДТП из-за нарушений скорости
Задача патрульных - предотвращение ДТП из-за нарушений скорости
Facebook.com

Ранее сообщалось, как в Турции ловят нарушителей - интересные факты.

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Теги: радары, штрафы, Trucam
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Комментариев (3)
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мариока    17.10.2018, 14:51
Оценка:  0
мариока
Нужен видеорегистратор на торпеду ,пусть снимает показатели скорости.По другому ничего не докажешь
Баба Маня  (аноним)  17.10.2018, 14:10
Оценка:  +1
Баба Маня
С такими темпами Украину ждёт экономический прорыв.Цивилизованный мир на технологиях и производстве зарабатывает,а мы на штрафах.Если штрафы не разворуют)))
Alex_Shadow    17.10.2018, 14:01
Оценка:  0
Alex_Shadow
Результаты Trucam можно быстро подделать, вбивая неправильный коэффициент. Почитайте почему в США отказались от них.
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