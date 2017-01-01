Охота на маршрутки-нелегалы: К чему готовиться обычным пассажирам

В столице планируют заняться жесткой чисткой сферы маршрутных такси.

В рамках программы развития общественного транспорта на следующие 5 лет в столице планируют заняться жесткой чисткой сферы маршрутных такси. Об этом сообщает Сегодня.

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Депутаты Киевсовета отмечают, что киевские маршрутные такси несут большую угрозу для жителей города - транспорт зачастую находится в аварийном состоянии, а чуть менее половины всех маршрутных такси просто нелегальны. Не удивительно, что в новостях то и дело проскакивают сообщения о ДТП с маршрутками.

Тем не менее, полностью изгонять маршрутки из города не собираются. Для них оставят сферу, где их использовать рациональнее всего - например, в “небольших районах и частных секторах, куда нерационально отправлять крупногабаритный транспорт“. А на маршрутах с наибольшим пасажиропотоком будут использовать крупногабаритный транспорт.

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Для маршрутчиков разработают жесткие правила, работать будут только официальные перевозчики, которых будут жестко отбирать, транспорт в плохом техническом состоянии допускаться к маршрутам не будет,

Чтобы максимально снизить количество маршруток Киеву необходимо закупить 231 автобус, 172 троллейбуса и 62 трамвая.

В данный момент проект программы находится в процессе разработки, поэтому кардинальных изменений в ближайшее время ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло столкновение двух такси.