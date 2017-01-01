Лазейка для махинаций в Trucam: В Нацполиции вступились за радары

В Нацполиции отреагировали информацию о возможности манипулировать показаниями Trucam.

В Нацполиции утверждают, что сомневаться в точности радаров Trucam нет оснований Скриншот Youtube

В Нацполиции отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о возможности манипулировать показаниями радаров Trucam. Объяснение появилось на странице в Facebook зама начальника Департамента патрульной полиции Олексея Белошицкого.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что для точного измерения скорости радарами Trucam полицейским нужно указывать в настройках расстояние до дороги. Но введя неправильное расстояние можно манипулировать результатами замеров и “накрутить“ высокую скорость законопослушным водителям.

Белошицкий подтвердил, что ранее такая проблема была, но ее исправили благодаря обновленному ПО - теперь радар самостоятельно определяет расстояние до дороги, полицейские никак не влияют на настройки, а значит в точности измерений сомневаться не нужно.

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Впрочем, некоторых пользователей Facebook такое объяснение не удовлетворило - остается непонятным, как радар без установки дополнительных датчиков может самостоятельно определять расстояние до дороги.

Также остается непонятно, кто разработчик обновленного ПО и проходило ли оно испытания.

Объяснение показалось убедительным не всем Facebook.com

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Кроме этого Белошицкий прояснил ситуацию насчет сертификации радаров. В Полиции напоминают, что радары уже проходили сертификацию в 2012 году (сертификат от 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012) и в повторной сертификации по закону не нуждаются. Более того, процедуру сертификации уже успели отменить.

Ранее сообщалось, что есть ли сертификация у радаров Trucam.