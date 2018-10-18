Годовщина ДТП в Харькове: Что нужно знать по "Делу Зайцевой"

Год назад, 18 октября 2017 года, на улице Сумской в Харькове Lexus влетел в толпу прохожих.

Что нужно знать о течении резонансного процесса t.me/mediaport

Год назад, 18 октября 2017 года, на улице Сумской в Харькове Lexus влетел в толпу прохожих, унеся жизни 6 человек. За рулем была 20-летняя Елена Зайцева, суд над которой продолжается до сих пор. Что нужно знать о течении резонансного процесса рассказали журналисты Сегодня.

1. Отягчающие обстоятельства

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На заседании 18 мая прокурор Игорь Омельченко заявил, что отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Ранее активисты нашли и опубликовали видеодоказательства, что Зайцева и прежде неоднократно нарушала правила, но в суде эти обстоятельства почему-то учитывать не собираются.

Также была версия, что случившаяся авария - результат уличных гонок. Об этом заявлял после происшествия Антон Геращенко, но со временем об этих обстоятельствах забыли.

2. Смягчающие обстоятельства

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В феврале были названы смягчающие обстоятельства Зайцевой - признание вины и выплата компенсаций потерпевшим.

Действительно, как минимум одна пострадавшая получила компенсацию от семьи Зайцевой и отказалась от претензий. Но, как сообщается, средства получили немногие и части пострадавших приходится лечится за пожертвования небезразличных.

3. Вина второго воителя

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Сперва водитель Volkswagen Touareg с которым столкнулся Lexus в тот трагический вечер выступал в роли свидетеля, заявляя, что ехал на зеленый с очень небольшой скоростью (около 25 км в час).

Какой была реальная скорость Touareg в обвинительном акте так и не указали. Вскоре, водителя Touareg переквалифицировали в подозреваемые и он сам оказался на скамье подсудимых, что вызвало подозрения в намерении смягчить вину Зайцевой.

К слову, в обвинительном акте скорость Lexus была указана, как “не менее 80 км в час“ - такая размытая формулировка также вызвала возмущения.

4. Были ли Зайцева под наркотиками в момент аварии

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После аварии был проведен экспресс-тест, который не выявил наличие в крови Зайцевой алкоголя, или наркотических препаратов.

Через два дня после аварии прокурор объявил, что по результатам анализов в крови были найден опиаты. Адвокат Зайцевой объяснила этот факт тем, что подозреваемая приняла кодеиносодержащие успокоительное.

Далее в документах пропали все упоминания о наличии опиатов. Адвокаты потерпевших не согласились с таким поворотом событий и потребовали провести повторную экспертизу анализов, взятых после аварии.

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Но, как заявил эксперт, узнать, как появились опиоиды в анализах Зайцевой - из-за лекарства, или из-за нароктических препаратов, невозможно в связи с тем, что... ему предоставили недостаточное количество анализов - было необходимо 30 миллилитров, а он получил только 5. Можно только установить сам факт наличия опиоидов.

За время обсуждения наркотики из крови Зайцевой уже вышли. Получить больше первичных анализов, взятых после аварии уже нет возможности. Более того, нарколог который осматривал Зайцеву после аварии просто исчезла - ее вызвали в суд, но она не явилась и установить ее местоположение не получается.

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Впрочем, адвокаты пострадавших не считают произошедшее трагедией, ведь материалов и так хватает. Летом было получено заключение Минздрава о том, что Зайцева все же была в день аварии в состоянии наркотического опьянения.

На это адвокаты Зайцевой ответили заявлением, что их подзащитную не тестировали после аварии должными методами.

Ранее сообщалось, что Зайцева была под наркотиками в момент ДТП.