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Сколько заработали на подорожании топлива украинские АЗС

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По статистике, за сентябрь АЗС заработали 1,5 гривны на каждом литре бензина.
Прибыль не выросла, а осталась на уровне прошлого года
Прибыль не выросла, а осталась на уровне прошлого года
depositphotos.com

По статистике, за сентябрь АЗС заработали 1,5 гривны на каждом литре бензина. Об этом сообщает БизнесUA.

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Сообщается, что прибыль осталось такой же, как в тот же период времени год назад. 

В этом году заправщикам пришлось платить больше налогов - 11,5 гривен против 10,6 гривен в прошлом году на каждый литр бензина и 8,8 гривен против 7,6 гривен - на литр дизеля.

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Также подорожала себестоимость топлива.

В целом за год АЗС подняли цены на 25% на бензин и на 30% на дизель. Но прибыль не выросла, а осталась на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что о сюрпризе для водителей - бензин в Украине начал дешеветь.

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Теги: топливо, бензин, подорожание, ГБО, подорожание бензина
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