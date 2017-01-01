Сколько заработали на подорожании топлива украинские АЗС

По статистике, за сентябрь АЗС заработали 1,5 гривны на каждом литре бензина.

Прибыль не выросла, а осталась на уровне прошлого года depositphotos.com

По статистике, за сентябрь АЗС заработали 1,5 гривны на каждом литре бензина. Об этом сообщает БизнесUA.

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Сообщается, что прибыль осталось такой же, как в тот же период времени год назад.

В этом году заправщикам пришлось платить больше налогов - 11,5 гривен против 10,6 гривен в прошлом году на каждый литр бензина и 8,8 гривен против 7,6 гривен - на литр дизеля.

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Также подорожала себестоимость топлива.

В целом за год АЗС подняли цены на 25% на бензин и на 30% на дизель. Но прибыль не выросла, а осталась на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что о сюрпризе для водителей - бензин в Украине начал дешеветь.