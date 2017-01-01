В полиции рассказали, когда заработает система автофиксации нарушений
Сделаны "мощные шаги" к введению системы автофиксации с помощью специальных камер.
Автофиксация в Украине заработает в конце 2018 года, либо в начале 2019. Об этом сообщил зам начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
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Белошицкий заявил, что сделаны "мощные шаги" к введению системы автофиксации с помощью специальных камер.
Вместе с тем, будет функционировать и система ручной фиксации нарушений с помощью радаров.
"Это две параллельных системы, параллельных функционала", заявил представитель патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что радары вернулись: что нужно знать каждому водителю.
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