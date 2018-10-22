Верховный Суд признал законным пользование "евробляхами"

Решение касается пользования нерастаможенными автомобилями в режиме "транзит".

Истец на суде открыто заявил, что ввез авто для долгосрочного пользования depositphotos.com

Верховный Суд постановил, что пользование нерастаможенными автомобилями на “евробляхах“, ввезенными в режиме транзит, является законным. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

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Такое решение было принято в результате рассмотрения обжалования штрафа в 8500 гривен, выписанного истцу за личное пользование автомобилем с эстонской регистрацией, ввезенного в Украину в режиме “транзит“.

Сообщается, что истец на суде открыто заявил, что ввез авто для долгосрочного пользования, а способ “транзит“ выбрал, чтобы не платить за растаможку.

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Ранее суд первой инстанции уже отменял этот штраф, но аппеляционный суд вернул решение в силу. Владелец автомобиля не согласился с таким решением и обратился в Верховный Суд, в котором сослался на решение Конституционного суда о том, что пользование автомобилями для личного пользования, ввезенного транзитом не является нарушением.

По решению Верховного Суда решение суда первой инстанции об отмене штрафа было обоснованным. По мнении коллегии судей, владелец нерастаможенного автомобиля не нарушил ни одного пункта в части 2-й статьи 469 Таможенного кодекса (в котором указаны противозаконные действия с нерастаможенными товарами).

Ранее сообщалось, что Литва поможет украинскому правительству бороться с “евробляхами“.