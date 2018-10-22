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Верховный Суд признал законным пользование "евробляхами"

Комментариев: 4
Решение касается пользования нерастаможенными автомобилями в режиме "транзит".
Истец на суде открыто заявил, что ввез авто для долгосрочного пользования
Истец на суде открыто заявил, что ввез авто для долгосрочного пользования
depositphotos.com

Верховный Суд постановил, что пользование нерастаможенными автомобилями на “евробляхах“, ввезенными в режиме транзит, является законным. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

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Такое решение было принято в результате рассмотрения обжалования штрафа в 8500 гривен, выписанного истцу за личное пользование автомобилем с эстонской регистрацией, ввезенного в Украину в режиме “транзит“. 

Сообщается, что истец на суде открыто заявил, что ввез авто для долгосрочного пользования, а способ “транзит“ выбрал, чтобы не платить за растаможку.

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Ранее суд первой инстанции уже отменял этот штраф, но аппеляционный суд вернул решение в силу. Владелец автомобиля не согласился с таким решением и обратился в Верховный Суд, в котором сослался на решение Конституционного суда о том, что пользование автомобилями для личного пользования, ввезенного транзитом не является нарушением.

По решению Верховного Суда решение суда первой инстанции об отмене штрафа было обоснованным. По мнении коллегии судей, владелец нерастаможенного автомобиля не нарушил ни одного пункта в части 2-й статьи 469 Таможенного кодекса (в котором указаны противозаконные действия с нерастаможенными товарами).

Ранее сообщалось, что Литва поможет украинскому правительству бороться с “евробляхами“.

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Теги: евробляхи, евробляхи узаконили, легализация евроблях, евробляхи на транзите
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.10.2018, 14:02
Оценка:  0
гость
какая слабая власть . почему не хватает политической воли прикрыть эти бляхи. почему одни платят налоги, штрафы, могут потерять авто из-за неуплаты кредита, а остальные заведомо преступно завозят автомобили в страну и ещё эта мразь диктует свои права.
Shurat44    22.10.2018, 14:01
Оценка:  0
Shurat44
все, покупаю за 50 тыс развалюху на дизеле и гоняю как хочу, нарушаю все правила, паркуюсь где хочу и все посылаю
гость  (аноним)  22.10.2018, 13:41
Оценка:  +2
гость
Т.е., если я правильно понял, можно ездить на "бляхе", сколько угодно "для личного пользования" в режиме "транзит"? Я не юрист, поясните, кто "в теме".
shurag    22.10.2018, 13:36
Оценка:  0
shurag
нарешті вже хоч Верховний Суд прислухася до проблем народу
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