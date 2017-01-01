Штрафы за нарушения "евробляхеров" приходят посторонним людям

Вписывание адресов посторонних людей может быть распространенным явлением.

Письма счастья за нарушения правил дорожного движения владельцами "евроблях" могут приходить абсолютно посторонним людям. Об этом сообщает правозащитница Галина Янко.

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Правозащитнице пришло "письмо счастья" за нарушение скорости автомобилем Opel Zafira на литовских номерах. Водитель Opel вписал в документы при прохождении таможенного контроля случайный адрес, который по случайности оказался адресом львовской правозащитнице.

По мнению Янко, этот случай не единичный и вписывание адресов посторонних людей может быть распространенным.

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"Дмитрий Воробец решил в официальных, выданных страной Европейского Союза Литвой, документах указать заведомо неправдивые данные. И не повезло ему, потому что он указал мой официальный адрес регистрации. Поэтому передаю тебе, придурок на литовских номерах, привет, авто Opel Zafira КОF 427 в ближайшее время окажется в розыске, как и ты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульные могут разводить водителей, благодаря лазейке в Trucam - СМИ.