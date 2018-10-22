Как могут штрафовать пешеходов-нарушителей в Украине

По сути, в Украине есть только один штраф за все нарушения пешеходами.

В нашей стране на слуху обычно только штрафы для водителей, нарушивших ПДД. Тем не менее, нередко нарушают правила пешеходы, тем самым создавая опасные ситуации на дороге. Сколько приходится платить пешеходам-нарушителям рассказал ICTV.

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По сути, в Украине есть только один штраф за все нарушения пешеходами.

Переход в неположенном месте, в положенном месте, но на красный, или в положенном месте но непосредственно перед авто (неожиданный выход на проезжую часть) - за все эти нарушения по 1 ч. 127 статье Административного кодекса придется заплатить 3 необлагаемых налогом минимальных дохода - 51 гривну.

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За эти же нарушения, но будучи в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить больше - 8 необлагаемых налогом минимальных доходов - 136 гривен.

Если нарушение привело к возникновению аварийной ситуации придется заплатить уже 10 необлагаемых минимальных доходов - 170 гривен.

Ранее сообщалось Верховный Суд признал законным пользование "евробляхами".