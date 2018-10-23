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Что значит нашумевшее решение Верховного Суда по поводу "евроблях"

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На днях появилось нашумевшее решение Верховного Суда по поводу отмены штрафа владельца "евробляхи".
Решение суда не означает, что у "евробляхеров на транзите" не будет проблем
Решение суда не означает, что у "евробляхеров на транзите" не будет проблем
depositphotos.com

На днях сообщалось о нашумевшем решении Верховного Суда по поводу отмены штрафа владельцу “евробляхи“, который ввез автомобиль из Эстонии и нарушил сроки транзитного ввоза. Подробнее об этом решении можете прочитать в одной из предыдущих публикаций bigmir.net по ссылке.

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Что именно означает это решение разбиралось Auto.Rio.

В решении суда указывалось, что часть 2-я статьи 469 Таможенного кодекса, которую хотели применить против владельца "евробляхи", не касается нарушения сроков транзитного ввоза. Из-за этой неурегулированности в Таможенном кодексе у автомобилиста нарушений конкретно по указанной статье нет.

Но это не означает, что у “евробляхеров на транзите“ не будет проблем, заявил адвокат Ростислав Кравец в комментарии КП Украина. По словам Кравца, в Таможенный кодекс могут очень оперативно внести изменения. К тому же, в Украине нет прецедентного права, а значит суды первой инстанции могут принимать решение по своему рассмотрению, не принимая во внимание решение Верховного суда. И придется владельцам “евроблях“ ходить по судам с аппеляциями.

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Более того, владельца "евробляхи", который выиграл суд, могут ждать большие неприятности в ближайшем будущем. Учитывая его прямое заявление на суде о том, что он ввез авто в режиме "транзит", чтобы не платить за растаможку, его могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей. А это действие, по статье 485 Таможенного кодекса, предусматривает штраф в 3 раза больший, чем сумма растаможки и значительно больше первоначальных 8000 гривен штрафа, который оспаривался в суде.

Ранее сообщалось, какие авто украинцы покупают чаще - “Евробляхи“ или новые авто.

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Теги: евробляхи, законность евроблях, евробляхи на транзите
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.10.2018, 14:27
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гость
убирайте накуй этот хлам из страны в гейропу...
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